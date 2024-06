Google Meet: finalmente arriva la qualità HD per le sessioni registrate

Secondo quanto riportato ci sono ottime notizie per gli utenti di Google Meet. Stando alle notizie, l’ultimo aggiornamento dell’app offrirebbe finalmente il supporto video ad alta definizione per la registrazione e per i dispositivi usati durante le riunioni. Google infatti ha annunciato alcune ore fa che i contenuti video full HD sono ora disponibili per le riunioni registrate nell’app.

Ciò significa che Google sta aumentando gradualmente la risoluzione massima per da 720p a 1080p per l’area video riservata all’oratore. Sebbene Meet supportasse già la registrazione a 1080p per i contenuti, questa funzionalità non era disponibile per il feed video dell’oratore fino a questo aggiornamento.

Google Meet: la novità è il full HD, sarà disponibile anche per le registrazioni

Oltre ai contenuti video full HD per le riunioni registrate, l’ultimo aggiornamento offre anche la possibilità di portare questa qualità su tutti i computer dotati di fotocamere 1080p. Ovviamente c’è da tener presente che tale opzione va attivata in quanto è disabilitato nelle impostazioni predefinite. Sarà quindi l’utente ad abilitare il tutto mediante il menu.

Secondo le indicazioni fornite da Google, il video in full HD viene riprodotto solo quando la registrazione è abilitata o quando uno o più utenti hanno abilitato la qualità 1080p su uno schermo abbastanza grande da riprodurre il feed video in full HD.

Sarà eventualmente proprio Google Meet a regolare automaticamente la risoluzione nel caso in cui il dispositivo dovesse avere limiti di ampiezza di banda internet. Sarà infatti necessario assicurarsi di avere una connessione performante.

Il video Full HD per le registrazioni delle riunioni è ora disponibile per i clienti di Google Workspace con Business Standard e Plus, Enterprise Essentials ed Essentials Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus, nonché Education Plus e Teaching & Learning Upgrade. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile, bisognerà solo attendere.