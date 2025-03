Google Meet lancia nuovi layout dinamici per videochiamate più piacevoli

Google sta sta impegnando in un restyling che dovrebbe rendere le videochiamate su Meet molto più piacevoli e meno simili a una serie di riquadri disordinati.

La compagnia ha infatti annunciato un aggiornamento, battezzato Dynamic Layouts, che dovrebbe modificare la distribuzione del layout, con il fine di rendere le riunioni più naturali possibili. Per raggiungere questo risultato, l’azienda integra nell’interfaccia degli elementi visivi basati sull’Intelligenza Artificiale.

Rientra in questo aggiornamento anche il Portrait Tiles, un nuovo layout che utilizza AI per eliminare lo sfondo ripreso dalle fotocamere, concentrandosi dunque solo sul volto dei partecipanti al meeting.

La funzionalità più rilevante è quella relativa ai riquadri dinamici. Questa si basa n sistema di rilevamento degli altoparlanti basato sull’AI, capace di cambiare automaticamente il focus su chi sta parlando. Questa introduzione potrebbe risultare un punto di svolta per l’app, rendendola ancora più competitiva risetto ai diversi strumenti simili proposti dalla concorrenza.

Nuovi layout dinamici: pioggia di novità per Google Meet

Come già accennato, anche la distribuzione dei riquadri dovrebbe ottenere un salto di qualità, con Google Meet che cerca di sfruttare tutto lo spazio a disposizione su schermo.

Un’altra piccola novità riguarda l’aumento del numero massimo di riquadri appuntati, che passano da tre a sei. Questa modifica permette di avere un maggior controllo su ciò che rimane in primo piano durante una chiamata. I riquadri delle stanze grandi verranno inoltre mostrati in modo più evidente quando i riquadri dinamici sono disattivati, il che significa una migliore visibilità per coloro che partecipano alla chiamata.

Va detto che il colosso di Mountain View, nel corso degli ultimi mesi, ha più volte messo le mani su Google Meet per migliorare tale strumento. Dall’introduzione della modalità picture-in-picture, presentata la scorsa estate, fino alle più recenti novità riguardo i generatori di sfondi AI.

Dynamic Layouts è già disponibile per utenti Workspace e per gli account personali.