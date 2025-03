Google Meet: grandi novità per il generatore di sfondi AI

Gli sfondi generati tramite Intelligenza Artificiale per Google Meet, introdotti nel 2023, non hanno fatto registrare particolari apprezzamenti da parte degli utenti.

Per cambiare la percezione di questa implementazione, la compagnia di Mountain View ha deciso di lavorare su tale funzione, proponendo sfondi più realistici e accattivanti. Con un sostanzioso aggiornamento Google cerca di fare un salto di qualità in tal senso, anche grazie alle grandi potenzialità di Gemini.

Andando incontro alle richieste degli utenti, gli sviluppatori hanno integrato nuovi stili preimpostati, aumentando le possibilità in termini di personalizzazione.

Google Meet e i nuovi sfondi generati con l’AI: dagli uffici eleganti fino alle astronavi fantascientifiche

Con la presentazione dell’aggiornamento, Google ha segnalato diversi nuove categorie di sfondi disponibili.

Tra di essi figurano diversi tipi di soggiorno (dall’atmosfera più accogliente o più elegante), uffici professionali, spiagge tropicali, castelli fantasy-medioevali e astronavi. Di fatto, si tratta di soluzioni sia adatte per un contesto professionale sia per puro e semplice divertimento.

Per attivare i nuovi sfondi è necessario andare nel menu delle impostazioni dello sfondo sulla destra e selezionare Genera con Gemini. Da qui è poi possibile scegliere tra i nuovi stili, andando poi a personalizzare ulteriormente il background per le chiamate.

I nuovi sfondi per Google Meet, sono disponibili da ieri negli Stati Uniti, al momento per gli utenti Business Standard e Plus Workspace oltre ai sottoscrittori di piani Enterprise Standard e Plus. Non è ancora dato sapere quando l’aggiornamento sarà disponibile anche in Italia, ma potrebbe essere necessario non attendere molto.

Questa novità non è l’unica che ha caratterizzato Google Meet negli ultimi giorni. Qualche settimana fa, per esempio, è stata integrata la possibilità di cambiare layout durante le riunioni. L’app questione, anche grazie ad altre funzionalità legate all’AI, mira a diventare un punto di riferimento per i meeting aziendali online.