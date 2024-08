Grazie all'IA Google Meet sarà in grado di prendere appunti

Gli utenti di Google Meet, durante le riunioni più importanti, non dovranno più distrarsi per prendere appunti.

Da oggi, 13 agosto, sull’app sarà disponibile la funzione chiamata Take notes for me (in italiano “Prendi appunti per me“) già presentata da Google nello scorso mese di aprile. La funzionalità fa parte del componente aggiuntivo AI Meetings and Messaging di Google Workspace, disponibile al costo di 10 dollari al mese, oppure agli utenti Gemini Enterprise o Gemini Education Premium.

Secondo quanto descritto dalla compagnia di Mountain View, Take notes for me eviterà l’utilizzo di carta e penna da parte degli utenti che, liberi dalla necessità di prendere appunti, potranno seguire le riunioni senza alcun tipo di distrazione.

L’IA andrà ad analizzare l’evento, creando un riepilogo di facile interpretazione che verrà caricato direttamente nella cartella Drive di chi ha avviato la riunione. Una volta lì, gli appunti potranno essere eventualmente distribuiti tra i partecipanti.

Come attivare la funzione per prendere appunti con Google Meet

Takes notes for me sarà una funzione attiva come impostazione predefinita. Nonostante ciò, gli amministratori possono attivare o disattivare tale opzione attraverso la console di amministrazione, andando in App – Google Workspace – Google Meet – Impostazioni Gemini.

Come confermato da Google, sebbene la nuova funzione risulti attiva da oggi, questa potrebbe essere disponibile a parte degli utenti nel corso dei prossimi giorni. In ogni caso, Take notes for me dovrebbe essere disponibile per tutti entro il prossimo 21 agosto.

La nuova implementazione si va ad aggiungere a una lunga lista di novità che hanno interessato Google Meet nel corso degli ultimi mesi. A tal proposito, l’app ha ottenuto un recentei aggiornamenti per quanto riguarda l’audio adattivo e il supporto ai video in HD.