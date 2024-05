Buone notizie per gli utenti Google Workspace di lunga data

Google ha voluto premiare la fedeltà di alcuni suoi utenti storici con un piccolo ma apprezzabile omaggio.

Gli account G Suite (oggi Google Workspace) vecchi di dieci anni, hanno infatti ricevuto ulteriore spazio di archiviazione cloud gratis in più. Nonostante la compagnia di Mountain View tenda, giustamente, a spingere l’utenza verso piani e sottoscrizioni più costose, ha voluto premiare chi crede da tempo nella piattaforma, avvertendo gli stessi dell’omaggio tramite un’e-mail.

Non solo: attraverso un messaggio di posta elettronica indirizzato verso gli utenti G Suite che pagano spazio di archiviazione extra, Google ha avvertito dell’annullamento di questo pagamento e del relativo rimborso.

Attraverso il sito TheVerge, un portavoce di Google ha confermato come, i clienti che hanno ricevuto questa notifica via e-mail, manterranno il nuovo spazio di archiviazione sul loro account senza particolari limiti temporali.

Spazio archiviazione extra in omaggio per i “fedelissimi” di Google Workspace

Google Workspace è una piattaforma che racchiude al suo interno alcune tra le applicazioni Web più famose al mondo come Gmail, Calendar e tante altre.

Rispetto alla versione gratuita di questi strumenti, in questo contesto vengono proposti alcuni plus utili nei contesti professionali, come la personalizzazione del dominio e-mail e altre funzioni avanzate. A dimostrazione di quanto Google Workspace sia efficace, secondo l’azienda è utilizzata da più di 5 milioni di organizzazioni in tutto il mondo.

Il boom di iscrizioni è dovuto anche all’apertura verso i singoli utenti privati, avvenuta nel 2021. Abbattuta questa barriera, infatti, la suite è cresciuta esponenzialmente con numeri a dir poco impressionanti.

A determinare parte del successo di questo servizio, inoltre, è l’attenzione di Google per proteggere i propri utenti. Di recente, infatti, la compagnia ha attuato una serie di iniziative per rendere il suo ambiente lavorativo ancora più sicuro rispetto al passato.