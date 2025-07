National Academy for AI Instruction: Microsoft, OpenAI e Anthropic insieme per la formazione docenti

Negli USA è nata la National Academy for AI Instruction. Questa iniziativa, sostenuta da un investimento complessivo di 23 milioni di dollari da parte di tre giganti della tecnologia – Microsoft, OpenAI e Anthropic – punta a offrire un percorso gratuito di formazione dei docenti a 1,8 milioni di insegnanti in tutti gli Stati Uniti, con il coordinamento e il supporto dell’AFT (American Federation of Teachers).

Cosa farà l’accademia per l’AI

La National Academy for AI Instruction, con sede nel cuore di Manhattan, nasce con l’ambizione di diventare il punto di riferimento nazionale per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella pratica educativa. Non si tratta solo di un centro di formazione, ma di un vero e proprio laboratorio d’innovazione, dove i docenti potranno sperimentare e acquisire competenze digitali essenziali per la scuola del futuro.

L’obiettivo è quello di accompagnare gli insegnanti nella transizione verso una didattica innovativa, fornendo strumenti e conoscenze per affrontare le sfide di un settore in rapida evoluzione.

Il percorso formativo, ideato attraverso una stretta collaborazione tra esperti di tecnologia e insegnanti con esperienza sul campo, si basa su un mix di workshop AI pratici e corsi online. Questo approccio blended learning consente di rispondere alle diverse esigenze dei docenti, garantendo flessibilità e un aggiornamento costante sui temi più attuali dell’intelligenza artificiale applicata alla scuola. L’iniziativa mira a fornire strumenti concreti e facilmente implementabili nella quotidianità scolastica, oltre a un supporto continuo per seguire l’evoluzione delle tecnologie educative.

Big Tech entra in aula

Uno degli aspetti più innovativi dell’iniziativa è rappresentato dalla collaborazione diretta tra il sindacato degli insegnanti, l’AFT, e le principali aziende tecnologiche del settore. Brad Smith, vice presidente di Microsoft, ha sottolineato come questa partnership sia fondamentale non solo per aiutare i docenti a utilizzare in modo efficace l’intelligenza artificiale, ma anche per creare un canale di dialogo costante tra il mondo della scuola e quello dell’innovazione tecnologica. Questo confronto diretto permetterà di sviluppare strumenti didattici sempre più mirati ed efficaci, rispondendo alle reali esigenze degli insegnanti e degli studenti.

La presenza di partner come OpenAI e Anthropic garantisce la qualità e l’attualità dei contenuti formativi e soluzioni avanzate per la didattica innovativa. La sinergia tra sindacato, settore tecnologico e mondo scolastico rappresenta un modello virtuoso, capace di favorire una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile per tutto il sistema educativo.

I primi corsi della National Academy for AI Instruction saranno disponibili entro la fine dell’anno, con una fase pilota che coinvolgerà un numero selezionato di scuole e docenti.