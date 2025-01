Google Meet, nuovo aggiornamento: ora si può cambiare il layout in riunione

Google Meet è pronto ad aggiornarsi. Gli utenti potranno ben presto avere a disposizione una novità molto interessante: l’app dedicata alle videoconferenze infatti garantirà da febbraio al suo pubblico la possibilità di personalizzare il layout con nuove opzioni. Almeno per il momento nessuno può beneficiare di questo nuovo aggiornamento, in quanto sarà disponibile tra circa 12 giorni.

Google Meet si aggiorna: più controllo sulla visualizzazione della riunione

Grazie a questa novità, chi si collega a una chiamata Google Meet da Zoom Rooms potrà ora modificare il layout scegliendo l’opzione “View”. Sarà possibile passare tra tre diverse modalità:

Vista a griglia (Tiled View) , per vedere tutti i partecipanti allo stesso tempo;

, per vedere tutti i partecipanti allo stesso tempo; Vista con il relatore in evidenza (Speaker Spotlight View) , che mette in primo piano chi sta parlando;

, che mette in primo piano chi sta parlando; Vista a barra laterale (Sidebar View), che combina più elementi visivi in un’unica schermata.

Anche chi partecipa a Zoom Meetings da un dispositivo hardware Google Meet potrà accedere a questa funzionalità, selezionando l’opzione “Change Layout” direttamente nelle impostazioni del dispositivo. In questo caso, però, le scelte disponibili sono due:

Gallery View , che mostra più partecipanti in un’unica schermata;

, che mostra più partecipanti in un’unica schermata; Speaker View, che evidenzia la persona che sta parlando.

Il nuovo update non è ancora effettivo. Google ha precisato che il rollout partirà ufficialmente dal 12 febbraio in poi. Occorreranno circa un paio di settimane per il completamento, per cui bisognerà solo attendere un po’.

Chi potrà accedere alla nuova funzione

L’interoperabilità tra Google Meet e Zoom sarà disponibile per:

Tutti gli utenti Google Workspace con dispositivi Google Meet ancora supportati dagli aggiornamenti automatici;

con dispositivi Google Meet dagli aggiornamenti automatici; Tutti gli utenti Zoom Rooms su dispositivi compatibili con l’ultima versione del software Zoom Rooms.

C’è un aspetto che l’azienda ci ha tenuto a chiarire fin da subito: ci sono dei dispositivi che potrebbero non avere subito la funzione. In quel caso sarà il produttore a dover lanciare un aggiornamento.