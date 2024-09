Google Meet su Android propone una nuova schermata delle chiamate

Come preannunciato a metà di agosto, l’app Google Meet per Android ha ottenuto un interessante restyling per quanto riguarda il design della schermata delle chiamate. Questo rinnovamento ha come principale focus liberare spazio su schermo, rendendo più piacevole l’interazione con l’interlocutore.

Il feed video va ora a coprire molta più superficie di schermo rispetto al passato, con l’eliminazione dei margini e non solo. Graficamente l’interfaccia è stata resa più elegante, con i controlli integrati in un’apposita area, andando a richiamare quanto già proposto con la versione Web dell’app. Rispetto al passato Google Meet propone anche il titolo della riunione sulla parte superiore dello schermo.

Google Meet e nuova la schermata di chiamata: il nuovo design funzionale anche per le videochiamate di gruppo?

Google, attraverso i suoi canali ufficiale, ha mostrato anche gli screenshot della schermata ridisegnata in modalità orizzontale. Sebbene questa sembra apprezzabile, la stessa va valutata anche nel contesto di chiamate con più partecipanti, per capire se il restyling risulti ordinato e facile da gestire anche durante le riunioni.

Rispetto ad altre implementazioni dell’ecosistema Google, che richiedono anche più settimane per il coinvolgimento di tutti gli utenti, il nuovo design di Google Meet sembra già disponibile sulla quasi totalità dei dispositivi Android. Questa implementazione segue una annunciata qualche giorno fa, ovvero la nuova modalità picture-in-picture automatica, in questo caso destinata all’ambiente desktop.

In generale, gli sforzi profusi dal colosso di Mountain View per migliorare costantemente Google Meet sono indispensabili per mantenere l’app competitiva. Nonostante le numerose funzioni che rendono questa piattaforma ideale per le chiamate 1:1 e di gruppo, i competitor hanno infatti nomi importanti a dir poco importanti come Zoom e Microsoft Teams.