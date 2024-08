Microsoft Teams: un'unica app per il lavoro e le attività personali

Microsoft sta cercando di mettere un po’ di ordine: storicamente, infatti, ha applicato una netta separazione tra le sue app destinate all’attività lavorativa e quelle sviluppate per usi personali. Teams si rinnova oggi con la presentazione di una versione unificata che, sia su Windows sia su macOS, consente di gestire in modo semplice e intuitivo account personali, professionali ed educativi senza dover installare applicazioni multiple.

L’innovazione vuole rappresentare un passo significativo verso la semplificazione dell’esperienza utente, rendendo più agevole il passaggio tra diversi contesti di utilizzo.

Da oggi non esiste più “Microsoft Teams (free)“, denominazione usata per riferirsi alla precedente app consumer per Windows 11. C’è un unico solo Microsoft Teams là fuori.

Teams si presenta come un’app unificata per gestire il business e le attività personali

Al centro del nuovo Microsoft Teams, vi è la possibilità per gli utenti di passare da un account all’altro senza dover effettuare il logout e un successivo login. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per coloro che gestiscono più account: l’uno utilizzato per lavoro, l’altro per le esigenze personali, un altro ancora per le attività educative.

La nuova app consente inoltre di partecipare alle riunioni senza la necessità di effettuare l’accesso, una funzione che semplifica ulteriormente la partecipazione a meeting occasionali o con utenti esterni alla propria organizzazione.

Amit Fulay, uno dei responsabili del progetto Teams, spiega che l’esperienza unificata di Microsoft Teams è ora disponibile per tutti gli utenti: “accedendo a Teams con un’email personale o un numero di telefono, potete connettervi e collaborare con chiunque, in qualsiasi momento, gratuitamente“.

Notifiche migliorate e disponibilità per il download

Oltre alla semplificazione nella gestione degli account, Microsoft ha apportato miglioramenti significativi anche al sistema delle notifiche. La nuova versione di Teams ora indica chiaramente a quale account appartengono le notifiche, rendendo più semplice e immediato interagire con gli avvisi. Inoltre, le notifiche personali sono state aggiornate per mostrare maggiori dettagli, migliorando l’usabilità dell’app.

La nuova applicazione Teams è già disponibile e può essere scaricata direttamente dal sito Web di Microsoft. Per chi ha già installato l’applicazione desktop, l’aggiornamento sarà automaticamente applicato. Microsoft aveva annunciato per la prima volta a marzo 2024 che avrebbe presto reso disponibile un’unica applicazione Teams per Windows e macOS.