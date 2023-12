Google annuncia e festeggia un nuovo importante traguardo: ad oggi, ci sono oltre 1 miliardo di utenti mensili attivi che sfruttano lo standard RCS per scambiarsi messaggi. Per l’occasione, il colosso di Mountain View ha deciso di arricchire la sua app Messaggi con novità riguardanti emoji, messaggi vocali, e – più in generale – nuove possibilità di personalizzazione.

L’app di Big G per la messaggistica istantanea (scaricabile gratuitamente dal Play Store) ora consente di scegliere il colore delle bolle e lo sfondo della chat. La personalizzazione può essere anche sincronizzata tra i due partecipanti della conversazione, così da “evitare di inviare accidentalmente un messaggio riguardante i piani del weekend al tuo gruppo di famiglia invece che al tuo amico“, spiega Google.

Oltre agli effetti visivi quando si riceve o viene inviata una emoji, le reazioni ai messaggi sono ora più dinamiche. Al momento le emoji supportate sono le seguenti: 👍❤️ 😂😮😡👎💩🎉😠😢.

A proposito di reazioni, da questo momento c’è Photomoji. Come suggerisce il nome, si tratta della possibilità di utilizzare una foto personale o presa dal web come reazione ad un messaggio. Basta aprire la galleria e aspettare che l’AI riconosca il soggetto così da poterlo ritagliare.

Thanks to the more than 1 billion active users who have enabled RCS in Google Messages! To celebrate, we're introducing new features to Google Messages, including Photomoji. Excited to use one of my dog Jeffree:) https://t.co/4FUF6UbzzC pic.twitter.com/RzyyVCgKuP

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 1, 2023