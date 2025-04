La versione beta di Google Messaggi introduce un’importante novità per gli utenti, ovvero l’espansione del campo di testo da quattro a quattordici righe.

Fino ad oggi, la scrittura di messaggi lunghi su Google Messages era un’operazione tutt’altro che agevole. L’attuale configurazione, limitata a sole quattro righe, costringeva gli utenti a continui scorrimenti, interrompendo il flusso di scrittura e rendendo difficile la revisione del testo. Con l’introduzione del nuovo formato, queste difficoltà verranno superate, offrendo uno spazio visivo più ampio e dunque una scrittura decisamente più comoda.

Ma non è tutto: nell’attesa del rilascio definitivo di questa funzione, Google ha già implementato altri miglioramenti nell’interfaccia dell’applicazione. Stiamo parlando di un maggiore spazio sopra e sotto il campo di testo, rendendo l’interfaccia meno congestionata. Inoltre, i pulsanti per l’invio e le note vocali sono stati leggermente ingranditi, garantendo un’interazione più facile.

Non solo più spazio nel campo di testo: Google Messaggi introduce anche altre novità

L’espansione a quattordici righe non si rivela utile solo per chi scrive messaggi lunghi, visto che la gestione di link o altri elementi complessi diventerà più chiara e meno caotica, migliorando la leggibilità complessiva dei messaggi.

Nonostante non sia stata ancora annunciata una data ufficiale per il rilascio globale della funzionalità, i test in corso lasciano presagire che l’implementazione potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi. I primi feedback raccolti sulle modifiche già apportate indicano una risposta positiva da parte degli utenti, segno che Google è sulla strada giusta per soddisfare le aspettative della community.

Questa novità si inserisce in un quadro più ampio di miglioramenti continui che Google sta apportando a diverse applicazioni del suo ecosistema. Per esempio, anche Google Docs ha di recente ottenuto un importante aggiornamento con l’integrazione di Audio Overviews, uno strumento utile per leggere a voce documenti o creare riassunti degli stessi.