Google Messaggi, in arrivo la connessione satellitare per comunicare senza rete

Il mondo Android attualmente sembra essere fortemente interessato all’arrivo dell’ultima versione QPR3 Beta 2. Questa comporterà grandi miglioramenti per Android 14, con qualcuno che avrebbe colto una novità su tutte: la possibilità che Android 15 possa portare la messaggistica satellitare. Anche Google Messaggi durante le ultime ore starebbe lasciando intravedere questa possibilità.

Secondo quanto riportato da alcuni esperti che avrebbero pubblicato sul web delle indiscrezioni, ci sarebbero delle stringhe di codice molto particolari. All’interno della versione beta 20240329_01_RC00 ci sarebbero delle tracce di messaggistica satellitare proprio per quanto riguarda Google Messaggi.

Google Messaggi sarebbe pronta a portare la messaggistica satellitare ai suoi utenti

Le tracce di questa nuova funzionalità sembrano chiare all’interno dell’ultima versione beta riservata a Google Messaggi. Stando a quanto riferito, queste tre stringhe citano chiaramente quanto segue:

Per inviare e ricevere, assicurati di essere all’aperto con una visione chiara del cielo.

La messaggistica satellitare potrebbe richiedere più tempo e non può includere foto e video.

Puoi inviare messaggi a chiunque, compresi i servizi di emergenza.

Come si legge nel caso della terza ed ultima stringa, questo servizio di Google Messaggi non sarà limitato solo ai numeri di emergenza. Ciò significa che si potranno inviare ad esempio degli SMS a tutti i contatti in rubrica.

Tutto questo significherebbe solo una cosa: un netto sorpasso ai danni di Apple, pioniera della connettività satellitare con i suoi iPhone. I melafonini infatti offrono da qualche anno questo servizio ma solo verso i numeri di emergenza.

Con il debutto della connettività satellitare previsto sugli smartphone Android con il rilascio di Android 15, in teoria tutti i dispositivi che seguiranno questa nuova versione, potrebbero potenzialmente supportare questa funzionalità.

Nel frattempo Huawei si è già buttata a capofitto in tale ambito con la sua serie Mate 50. Gli smartphone del colosso cinese consentono infatti di effettuare chiamate e inviare messaggi satellitari anche quando non sono collegati a reti cellulari o Wi-Fi. Tuttavia, c’è un problema non di poco conto: attualmente il servizio è limitato al territorio cinese. Potrebbero esserci dunque tante novità nelle prossime settimane, non resta altro che attendere.