Google Messaggi integra una nuova chat di supporto con Gemini

Google riorganizza le funzionalità interne di Messaggi introducendo un livello di assistenza conversazionale che consente agli utenti di dialogare direttamente con l’azienda per capire funzioni, configurazioni e strumenti dell’app.

L’aggiornamento arriva in una fase in cui la messaggistica Android ha subito una trasformazione significativa grazie alla diffusione di RCS, Rich Communication Services, ormai standardizzato su larga parte degli smartphone che usano questo OS, e all’integrazione progressiva di intelligenza artificiale nei servizi consumer.

Dal 2019 Google spinge la sostituzione degli SMS tradizionali con RCS, e oggi il servizio supera il miliardo di utenti attivi mensili. La nuova funzione punta a ridurre la distanza tra supporto tecnico e utilizzo quotidiano dell’app.

Un assistente AI dentro Google Messaggi

Il cuore della novità è la possibilità di aprire una conversazione con Google direttamente nell’interfaccia di Messaggi, chiedendo spiegazioni su strumenti come reazioni, condivisione file, sicurezza delle chat o gestione dei backup. Non si tratta di un sistema di FAQ statico: il modello risponde in linguaggio naturale e adatta le istruzioni al contesto dell’utente. Secondo quanto riportato da PhoneArena, l’interazione si comporta come una chat informativa interna, accessibile senza uscire dall’app.

Dietro questa funzione c’è Gemini, il modello di Intelligenza Artificiale di Google già integrato in diversi servizi dell’azienda. Gemini gestisce la comprensione del linguaggio e la generazione delle risposte, mentre Messaggi fornisce il contesto operativo, come la versione installata e le funzionalità attive sul dispositivo. L’inserimento di un assistente conversazionale introduce però anche nuove esigenze sul piano della gestione dei dati: le richieste inviate per ottenere aiuto devono restare isolate dal contenuto delle chat personali, con un modello di accesso separato che riduce il rischio di esposizione delle informazioni sensibili.

RCS, crittografia e semplificazione dell’interfaccia

L’evoluzione di Messaggi si lega direttamente alla diffusione di RCS, che abilita chat avanzate con indicatori di digitazione, ricevute di lettura e condivisione di media ad alta qualità. In parallelo

Google mantiene l’attenzione sulla sicurezza attraverso la crittografia end-to-end per le conversazioni compatibili, elemento che differenzia l’app da molte soluzioni SMS tradizionali.

Sul piano dell’esperienza utente, Google punta a semplificare l’utilizzo per chi incontra difficoltà con le funzioni avanzate introdotte negli ultimi anni.

La chat con Google agisce come livello intermedio tra interfaccia e documentazione tecnica, trasformando istruzioni statiche in risposte dinamiche e contestuali. Dal punto di vista tecnico, l’integrazione richiede chiamate API che recuperano informazioni sulla versione dell’app, sulle impostazioni attive e sulle funzionalità disponibili per area geografica o dispositivo.