TIM eSIM Travel sotto la lente: fino a 300 Giga per navigare all'estero

Partire per un viaggio all’estero con una SIM italiana e affidarsi alle tariffe applicate in automatico può trasformare una normale connessione dati in una spesa difficile da prevedere, soprattutto fuori dall’Unione Europea. TIM prova a ridurre tale incertezza con la nuova proposta eSIM Travel: si acquista online un’utenza associata a uno dei pacchetti TIM ida viaggio, la si installa tramite QR code e la si usa nei Paesi compresi dall’offerta.

La eSIM integrata nei dispositivi mobili non rappresenta più una novità sperimentale. GSMA pubblicò le prime specifiche commerciali per il Remote SIM Provisioning destinato ai prodotti consumer circa 10 anni fa; nel frattempo il supporto è arrivato su gran parte degli smartphone di fascia media e alta, sugli smartwatch cellulari e su numerosi tablet. Apple, Google, Samsung e gli altri produttori permettono ormai di memorizzare più profili e di scegliere dalle impostazioni quale linea usare per chiamate, gestire messaggi e traffico Internet.

Il mercato delle eSIM da viaggio, però, si è sviluppato soprattutto attraverso operatori internazionali che vendono pacchetti dati, spesso senza numero telefonico e senza SMS tradizionali. La proposta TIM segue una strada diversa: abbina una nuova eSIM a offerte che includono fino a 300 Giga, 500 minuti e 500 SMS. Il prezzo parte da 19,99 euro, ai quali si aggiungono 10 euro per la eSIM; quantità, durata e Paesi coperti cambiano in base al pacchetto selezionato.

Come funziona la eSIM Travel di TIM

La pagina TIM dedicata al servizio chiede innanzi tutto di indicare il Paese di destinazione. Il sistema propone quindi una delle offerte disponibili per quella zona geografica. Tra le mete evidenziate compaiono Stati Uniti, Egitto, Giappone, Regno Unito, Cina e Turchia, ma i pacchetti più estesi coprono decine di altre nazioni.

Non si tratta di un semplice codice dati anonimo acquistabile e utilizzabile immediatamente: TIM assegna una vera linea mobile ricaricabile, con un profilo che contiene le informazioni necessarie a identificare l’utenza sulla rete: numero telefonico, ICCID, credenziali di autenticazione e parametri dell’operatore. Per tale ragione l’acquirente deve completare anche la procedura di identificazione prevista dalla normativa italiana.

Il percorso indicato da TIM passa attraverso l’app MyTIM: dopo l’acquisto si riceve via email il QR code della eSIM. Dall’app bisogna selezionare “Attiva SIM“, seguire la verifica dell’identità e completare l’attivazione. TIM precisa che l’operazione può richiedere fino a 48 ore: è quindi poco prudente comprare il pacchetto quando si è già in aeroporto o, peggio ancora, dopo essere arrivati a destinazione.

L’installazione vera e propria avviene inquadrando il QR code dalle impostazioni dello smartphone: serve una connessione Internet funzionante, preferibilmente WiFi. Il telefono deve infatti contattare l’infrastruttura dell’operatore e scaricare il profilo destinato alla eUICC integrata nel dispositivo.

Cosa contiene davvero il QR code

La eSIM non è una scheda virtuale: il suo funzionamento poggia su un componente fisico, chiamato appunto eUICC, che si trova già dentro lo smartphone e può ospitare uno o più profili operatore. Il QR code fornisce le informazioni che il telefono usa per raggiungere il server di provisioning, generalmente identificato come SM-DP+, e richiedere il pacchetto associato alla linea acquistata.

Sul dispositivo interviene il Local Profile Assistant, o LPA: è il componente software che dialoga con il server remoto, scarica il profilo e lo installa in uno spazio protetto. Le specifiche GSMA SGP.21 e SGP.22 definiscono il funzionamento di questa architettura per smartphone e altri apparati consumer.

Il codice QR ricevuto va trattato come un dato riservato, anche se l’operatore può imporre controlli aggiuntivi e limitarne il riutilizzo. Conviene inoltre conservare l’email fino a quando la linea risulta installata e funzionante; cancellare il profilo senza aver verificato le modalità di recupero può costringere a chiedere assistenza o una nuova emissione.

Le offerte TIM in Viaggio Pass disponibili con eSIM

Il pacchetto più ampio presentato da TIM è TIM in Viaggio Pass XL: comprende 300 Giga, 500 minuti e 500 SMS, costa 39,99 euro e dura 30 giorni. L’offerta risulta utilizzabile in oltre 130 Paesi europei ed extraeuropei; al prezzo si sommano i 10 euro richiesti per la nuova eSIM.

Per i viaggi fuori dall’Europa sono disponibili anche tre tagli Mondo. La versione Large offre 50 Giga, 100 minuti e 100 SMS per 30 giorni a 34,99 euro. La Medium riduce i dati a 25 Giga, mantenendo 100 minuti e 100 SMS, con un costo di 29,99 euro per 30 giorni. La Small costa 19,99 euro e comprende 5 Giga, 100 minuti e 100 SMS da utilizzare in sette giorni. Anche in questi casi va aggiunto il costo una tantum della eSIM.

I pacchetti Mondo risultano validi in oltre 80 Paesi extraeuropei. La copertura geografica non va però dedotta dal nome commerciale: prima dell’acquisto occorre aprire l’elenco aggiornato delle nazioni incluse e verificare anche eventuali esclusioni temporanee.

Va osservato un dettaglio importante sui minuti. Nei pacchetti da 100 minuti, TIM divide il totale in 50 minuti per le chiamate effettuate verso l’Italia o verso numeri del Paese visitato e 50 minuti per le chiamate ricevute. Nel piano XL, i 500 minuti corrispondono invece a 250 minuti in uscita e 250 in entrata. Non è quindi possibile consumare liberamente l’intero monte minuti in una sola direzione.

Quando parte la validità del pacchetto

La durata non decorre necessariamente dal momento dell’acquisto. In base alle condizioni pubblicate da TIM, il conteggio comincia con la prima chiamata, il primo SMS o la prima connessione Internet effettuati all’estero. I pacchetti mensili restano disponibili per 30 giorni; quello Small termina dopo sette giorni.

La scadenza arriva alle 23:59, secondo l’ora italiana, dell’ultimo giorno previsto. Per chi viaggia in un fuso molto distante può esserci quindi una differenza significativa rispetto all’orario locale. È uno di quei particolari facili da ignorare: un pacchetto che appare valido fino alla fine della giornata nel Paese visitato potrebbe in realtà terminare alcune ore prima.

Alla scadenza o dopo l’esaurimento dei contenuti inclusi, TIM applica le tariffe base di roaming, salvo la presenza di altre opzioni attive. Terminare i Giga non significa necessariamente perdere la connessione: il telefono potrebbe continuare a generare traffico a consumo, con costi ben diversi da quelli del pacchetto.

Per ridurre il rischio conviene controllare periodicamente i residui nell’app MyTIM e impostare un limite dati sullo smartphone. Su Android è possibile definire una soglia mensile o relativa al viaggio; su iPhone il conteggio delle statistiche cellulari va azzerato manualmente prima della partenza, perché iOS non applica un blocco automatico al raggiungimento di un valore scelto dall’utente.

Roaming, operatori partner e copertura reale

TIM presenta come vantaggio la possibilità di accedere alle reti degli operatori esteri, senza il vincolo che alcune eSIM internazionali impongono verso un solo partner locale. L’accesso dipende comunque dagli accordi di roaming attivi per quel Paese, dalla tecnologia supportata e dall’abilitazione della singola linea.

La selezione automatica sceglie normalmente una rete tra quelle autorizzate: in presenza di segnale debole si può provare la selezione manuale dell’operatore, ma non tutte le reti visibili accetteranno la registrazione. Inoltre la disponibilità del 5G non deriva soltanto dalla copertura locale: servono un accordo 5G tra TIM e il gestore del Paese di destinazione, un’offerta abilitata e uno smartphone compatibile con le bande utilizzate in quella nazione.

TIM indica come APN utilizzabili ibox.tim.it oppure wap.tim.it . Il servizio permette inoltre di usare l’hotspot WiFi senza limitazioni specifiche aggiuntive. Si può condividere il collegamento con un notebook, un tablet o con gli smartphone dei compagni di viaggio; i dati consumati dai dispositivi collegati vengono naturalmente sottratti dal bundle. Aggiornamenti di Windows, sincronizzazione delle fotografie e backup cloud possono “bruciare” diversi Giga: attenzione, quindi, alle attività dati che si abilitano.

Prima di attivare il tethering conviene quindi sospendere gli aggiornamenti automatici, impostare la rete come connessione a consumo e disabilitare il caricamento delle immagini originali sul cloud. Con un’offerta da 300 Giga il problema appare meno pressante, ma con il pacchetto da 5 Giga basta un backup delle foto per esaurire gran parte della soglia.

Dual SIM: mantenere il numero principale senza usare i suoi dati

Uno dei vantaggi più concreti della eSIM Travel consiste nella possibilità di lasciare attiva la SIM abituale. Uno smartphone compatibile con Dual SIM Dual Standby può mantenere registrate entrambe le linee: quella principale resta disponibile per ricevere chiamate, SMS bancari e codici di autenticazione, mentre la nuova eSIM gestisce la connessione Internet.

La configurazione richiede attenzione: nelle impostazioni bisogna assegnare esplicitamente i dati mobili alla eSIM TIM destinata al viaggio e disattivare il passaggio automatico dei dati cellulari da una linea all’altra. Apple chiama la funzione “Consenti cambio dati cellulare“; Android usa denominazioni diverse a seconda del produttore.

Tenere accesa la linea italiana principale può comunque generare costi: una chiamata ricevuta fuori dall’Unione Europea, un SMS inviato per errore o una breve connessione dati della SIM sbagliata possono ricadere nel roaming ordinario.

Una soluzione prudente consiste nel lasciare attiva la linea principale per gli SMS, disabilitarne il roaming dati e impostare la eSIM Travel come unica linea Internet. Chi non ha bisogno di ricevere chiamate tradizionali può anche disattivare temporaneamente la SIM domestica, continuando a utilizzare WhatsApp, Signal, Telegram, FaceTime e gli altri servizi basati sui dati attraverso la eSIM Travel.