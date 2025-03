Google Messaggi ottiene una funzione di WhatsApp e Telegram?

Google Messaggi potrebbe ottenere finalmente una funzione di solito collegata alle più diffuse app di messaggistica.

Nello specifico, la compagnia di Mountain View sembra pensare a un sistema per menzionare gli utenti in chat. Grazie al lavoro degli esperti di Android Authority, è stato individuato del codice nella versione beta dell’app che farebbe riferimento a questa possibile implementazione.

Il tutto, come da abitudine per app come WhatsApp e Telegram, dovrebbe avvenire attraverso il simbolo “@“. L’utilità di questa potenziale funzione non va sottovalutata, soprattutto visto il potenziale utilizzo nelle chat di gruppo, dove è facile perdere il filo di un discorso.

Il destinatario menzionato, come da prassi, riceverà una notifica che rende più facile il recupero del messaggio, anche in una chat molto confusa.

Google Messaggi e le menzioni: un’implementazione attesa a lungo dagli utenti

Al di là dei riferimenti individuati nel codice, non è ancora dato sapere se questa funzione proporrà altre sfaccettature finora inedite nel contesto della messaggistica.

In teoria, il sistema di tag potrebbe permettere di ottenere filtraggi avanzati dei messaggi. Una teorica implementazione di questo tipo porterebbe molto più ordine nelle chat.

Di certo, l’assenza di un sistema di menzioni è una lacuna importante per Google Messaggi. Nomi come i già citati WhatsApp e Telegram, ma anche iMessage e Twitch, sfruttano sistemi simili da anni.

Va detto che, al di là di questa singola potenziale implementazione, il colosso di Mountain View sta lavorando in modo concreto per migliorare questa app. Di recente, per esempio, è stata introdotta la possibilità di prendere appunti direttamente da Google Messaggi.

Altre novità, ancora più recenti, hanno comportato alcune piccole ma concrete modifiche all’interfaccia dell’app.