Google Messaggi ora ti permette di prendere appunti

Con un aggiornamento poco pubblicizzato, Google Messaggi per Android ha introdotto una nuova e singolare funzione.

Di fatto, oltre a essere utilizzata per inviare i classici messaggi, l’app ora permette di prendere note. La nuova funzionalità, segnalata dal sito Android Authority negli scorsi giorni, consente agli utenti di auto-inviarsi contenuti, di fatto salvandoli. Alla prova pratica, questa possibilità non sembra però rivelarsi così conveniente.

Il tutto avviene con messaggi inviati tramite RCS che non risultano crittografati, il che lascia spazio a facili intromissioni da parte di cybercriminali. Proprio per questo, gli esperti di sicurezza informatica consigliano di adottare un’app specifica per prendere note, possibilmente optando per una che offre adeguate garanzie a livello di crittografia o altre tecniche per prevenire il furto di dati.

La nuova funzione di Google Messaggi potrebbe non essere sicura come altri strumenti

Il sito Digital Trends elenca alcune alternative che, rispetto a Google Messaggi, permettono di prendere appunti arrivando quadi ad annullare i rischi.

Il primo nome è Signal, che adotta crittografia end-to-end di default e altre misure di sicurezza. Sebbene si tratti di un’app di messaggistica, viste le sue caratteristiche, offre un ambiente alquanto sicuro in cui conservare note e contenuti privati.

Anche WhatsApp offre adeguate forme di sicurezza, tanto che neanche Meta (che possiede la piattaforma), può agire più di tanto sui contenuti conservati negli account degli utenti. Queste soluzioni sono ovviamente indicate per chi non vuole adottare un’app specifica per prendere note che, di certo, è in grado di offrire strumenti più specifici.

Questa implementazione relativa a Google Messaggi potrebbe non essere l’unica relativa all’app. Nelle scorse settimane si è parlato di diverse piccole novità, come la possibilità di reagire con emoji ai messaggi e altre piccole modifiche al layout proposto dall’app.