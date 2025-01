Google Messaggi: in arrivo due nuove piccole ma interessanti novità

Google Messaggi è un’app basilare ma che, soprattutto negli ultimi mesi, sta ricevendo grande attenzione dal colosso di Mountain View.

Grazie al lavoro degli esperti del sito Android Authority, è stato possibile intravedere nel codice due funzioni ancora in fase embrionale. Gli stessi sono stati in grado di sbloccare le funzionalità, offrendo una sorta di preview su come potrebbero presto presentarsi sui nostri smartphone.

La prima implementazione non è di certo rivoluzionaria. Allo stato attuale quando si invia un messaggio questo appare in una casella oblunga blu statica, posizionata giusto sopra gli indicatori di stato.

In futuro, Google potrebbe modificare questo layout, integrando un’animazione di espansione con segni di spunta di recapito al suo interno. Sebbene si tratti di una finezza, questa modifica grafica potrebbe comunque risultare piacevole per molti utenti.

Google Messaggi: presto cambieranno le interazioni con i contenuti multimediali?

Più evidente potrebbe essere la seconda potenziale implementazione, visto che Google Messaggi potrebbe proporre un cambiamento rispetto a reazioni e risposte rispetto alle immagini.

Stiamo parlando della possibile aggiunta di risposte con thread agli allegati multimediali. Se confermata, quando un utente selezionerà un’immagine o un video, avrà la possibilità di aggiungere commenti specifici per l’allegato. Questi non appariranno nell’area chat generale e quindi non ingombreranno la visuale principale.

A quanto pare, potrebbe essere possibile reagire con emoji a contenuti multimediali. Allo stato attuale è necessario premere a lungo su un’immagine o un video nel riepilogo completo della chat per poter aggiungere una reazione. Anche in questo caso, non si parla di una rivoluzione per Google Messaggi ma di un potenziale “tocco di classe” da non sottovalutare.

Come avviene sempre in questi casi, non è comunque detto che le potenziali implementazioni verranno integrate nell’app da Google e, nel caso, non è dato sapere quando ciò avverrà.