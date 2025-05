Google mette gli annunci anche nelle ricerche con AI Mode

Google ha appena introdotto una novità nella sua modalità AI Mode, integrando gli annunci pubblicitari direttamente nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale. Questa mossa strategica, annunciata durante l’evento I/O 2025, ridefinisce l’esperienza di ricerca, trasformandola in un potente strumento commerciale per gli inserzionisti e per il colosso di Mountain View. Per gli utenti, invece, potrebbe non essere una buona notizia.

Pubblicità nell’AI

Gli utenti che utilizzano la modalità AI Mode (ancora non disponibile in Italia) non solo ricevono risposte dettagliate e personalizzate alle loro domande, ma trovano anche annunci contestuali coerenti con le loro richieste. Ad esempio, chi cerca informazioni su come avviare un’attività online potrebbe ricevere, oltre a una guida esaustiva, suggerimenti pubblicitari su piattaforme di hosting o strumenti di e-commerce.

Questa tecnologia avanzata è alimentata da una versione personalizzata del modello Gemini 2.5, che offre un’esperienza conversazionale sofisticata e altamente contestualizzata.

Google punta tutto sull’AI

Attualmente, la modalità AI Mode è disponibile solo negli Stati Uniti, ma Google ha già annunciato piani di espansione per altre aree geografiche nei prossimi mesi.

Parallelamente, la società ha iniziato a implementare annunci pubblicitari nelle AI Overviews e nelle ricerche correlate agli acquisti tramite Google Lens, con l’obiettivo di estendere queste funzionalità anche agli utenti desktop.

Secondo quanto dichiarato dal CEO di Google, Sundar Pichai, le funzionalità di AI Overviews hanno già conquistato oltre 1,5 miliardi di utenti mensili, con un incremento del 10% nelle query effettuate in mercati chiave come Stati Uniti e India.

Un dato significativo emerso è l’aumento delle query a carattere commerciale, che evidenzia come gli utenti stiano sempre più utilizzando la ricerca per scoprire nuovi prodotti e marchi. Questa tendenza rappresenta un’opportunità senza precedenti per gli inserzionisti, che possono ora raggiungere un pubblico altamente mirato attraverso un approccio innovativo e basato sul contesto.

Con il supporto della tecnologia Gemini 2.5, la modalità AI Mode di Google promette di ridefinire gli standard della ricerca online e, allo stesso tempo, anche della pubblicità personalizzata.