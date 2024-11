Google mostra per errore l'AI Jarvis su Chrome Web Store

Jarvis, l’Intelligenza Artificiale creata da Google e in grado di gestire un computer, è apparsa accidentalmente su Chrome Web Store.

Per un non meglio precisato errore, l’estensione di Jervis è apparso sulla piattaforma, nonostante questa dovrebbe essere presentata il prossimo mese di dicembre. Nonostante il disguido abbia portato alla conseguenza più logica, ovvero la rimozione in tempo record del componente aggiuntivo, che ha comunque acceso l’entusiasmo degli utenti.

La pagina apparsa nello store, come riportato da The Information, descriveva come Jarvis fosse “Un utile compagno che naviga sul Web per te“. La grande attenzione nei suoi confronti è data dal fatto che, il nuovo modello AI proposto da Google, promette di prendere il controllo del computer per completare alcune semplici attività, il tutto senza alcun tipo di input manuale.

La fugace apparizione di Jarvis su Chrome Web Store e la concorrenza con cui dovrà fare i conti

Da quanto emerso, l’estensione apparsa per errore non era completa e, una volta scaricata, questa non è comunque risultata funzionante.

Nonostante la grande attesa degli utenti, Jarvis dovrà confrontarsi per forza con una concorrenza a dir poco spietata. Claude di Anthropic, per esempio, è un modello AI in grande ascesa e che, stando alla beta pubblica, può svolgere semplici funzioni (come digitare testo, attivare pulsanti e muovere il cursore) in modo simile a quanto fa l’AI di Google.

Il tutto senza calcolare che, molto probabilmente, anche altre compagnie del settore proporranno qualcosa di molto simile nel prossimo futuro. OpenAI si sta preparando a lanciare il suo prossimo modello AI con nome in codice Orion, mentre Meta AI si sta ritagliando un ruolo importante nel settore.

Nei prossimi mesi, a quanto pare, la sfida nel contesto dell’AI sarà più avvincente che mai.