Google One: arrivano backup e ripristino eSIM su Android

La gestione delle eSIM sta per cambiare in modo radicale grazie a una nuova funzione di Google One, scoperta nella versione beta più recente di Google Play Services.

Questo aggiornamento promette di semplificare radicalmente il backup Android e il trasferimento delle SIM digitali, eliminando procedure complicate e migliorando la sicurezza dei dati in caso di emergenza. Attualmente, uno dei principali problemi legati alle eSIM è la difficoltà di recuperare i numeri telefonici quando un dispositivo si danneggia o diventa comunque inutilizzabile.

Fino ad oggi, infatti, il ripristino dell’accesso alla rete mobile richiedeva quasi sempre l’intervento diretto dell’operatore telefonico, con tempi di attesa spesso lunghi e frustranti. La nuova funzionalità, invece, punta a eliminare questo passaggio, rendendo il processo di ripristino dell’eSIM completamente automatico.

Google ha introdotto una nuova voce “SIMs” nel menu di backup dei dati di Google One, che fa parte di un più ampio aggiornamento dell’interfaccia dedicata ai salvataggi. Questa novità consente agli utenti di trasferire le eSIM da un dispositivo all’altro con un solo clic, anche in caso di malfunzionamento del dispositivo originale.

Ripristino eSIM? Con la nuova funzione di Google One è tutto molto più semplice

Sebbene Android permetta già di mantenere i dati delle SIM digitali durante un ripristino alle impostazioni di fabbrica, la cancellazione di questi dati comportava una completa riconfigurazione tramite l’operatore. Ora, con l’integrazione di questa funzione, tale processo diventa molto più semplice e rapido.

Un aspetto fondamentale di questa innovazione è l’integrazione con la piattaforma cloud di Google. I dati delle eSIM saranno conservati in modo sicuro insieme agli altri dati personali dell’utente, garantendo una maggiore protezione contro eventuali perdite o accessi non autorizzati. Questa funzionalità non solo migliora l’esperienza utente, ma rappresenta anche un passo avanti significativo verso una gestione più fluida e sicura delle SIM digitali.

La funzionalità è stata individuata dagli esperti del sito Android Authority all’interno del codice della versione beta dei Google Play Services, suggerendo che il suo rilascio ufficiale potrebbe essere imminente. Tuttavia, non è ancora stata comunicata una data precisa per la sua implementazione.