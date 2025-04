Gli utenti del Google Pixel 9a possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’ultimo aggiornamento software ha risolto un fastidioso problema di flickering della fotocamera che affliggeva la camera frontale in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo difetto, che causava oscillazioni nell’esposizione durante l’anteprima, non influiva sulle foto finali, ma rendeva comunque più difficile scattare fotografie con il dispositivo.

Per i più esperti, la soluzione temporanea consisteva nel tornare a versioni precedenti del software. Tuttavia, questa non era una strada percorribile per la maggior parte degli utenti, data la complessità e i rischi connessi a un downgrade. La frustrazione crescente ha portato a numerose segnalazioni da parte della community, incluse quelle di siti specializzati come ChromeUnboxed.

Flickering e modalità macro: non c’è pace per la fotocamera di Pixel 9a

Con l’introduzione della versione 9.8.102.748116395.16 dell’applicazione Pixel Camera, Google ha finalmente risolto il problema. I test post-aggiornamento confermano che l’anteprima video ora mantiene un’esposizione stabile anche in ambienti poco illuminati, migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso.

Nonostante questa importante correzione, restano ancora alcune criticità legate alla modalità macro. Questo suggerisce che il processo di ottimizzazione delle capacità fotografiche del Pixel 9a non sia ancora completamente concluso. Gli utenti sperano che futuri aggiornamenti possano affrontare anche questi dettagli, consolidando ulteriormente la qualità del comparto fotografico.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento software o della beta di Android 16 che mette fine al flickering, gli utenti possono accedere alla sezione Aggiornamenti nelle impostazioni del telefono.

In conclusione, il Google Pixel 9a si conferma una scelta solida per chi cerca uno smartphone Android affidabile e performante. Grazie al recente aggiornamento e all’introduzione della beta di Android 16, Google dimostra ancora una volta il suo impegno nel supportare i propri utenti, risolvendo problemi e introducendo innovazioni che guardano al futuro.

Oltre a risolvere i problemi legati alla fotocamera, Google ha aperto l’accesso ad Android 16 Beta. Questa versione preliminare del sistema operativo offre la possibilità di testare nuove funzionalità in anteprima, sebbene con il rischio di incorrere in instabilità e problemi simili. Per partecipare al programma beta, basta iscriversi tramite le impostazioni del dispositivo, accettando i termini e le condizioni.