Google Pixel 9a svelato prima del tempo? La novità più evidente

La gamma di smartphone Pixel 9 di Google conta quattro varianti del dispositivo, tra cui quella Pro Fold (un pieghevole a mo’ di libro) che al momento non è disponibile in Italia. In linea con le strategie degli ultimi anni, in futuro dovrebbe debuttare anche il Pixel 9a, ovvero una versione più economica ma comunque in grado di andare incontro alle esigenze degli utenti. Quali modifiche porterà con sé?

Cambio di rotta con il Google Pixel 9a: il modulo fotografico sarà molto più piccolo

Nulla è certo al momento, ma secondo le indiscrezioni più recenti Google presenterà il Pixel 9a la prossima primavera. Insomma, il debutto del nuovo smartphone di Big G non è poi dietro l’angolo. Questo però sta in alcun modo rallentando le attività dei soliti leaker, che in queste ore hanno condiviso un dettagliato render del dispositivo realizzato sulla base di modelli CAD. Ebbene, il look sembra essere molto più “essenziale”, soprattutto per via del modulo fotografico posteriore nettamente più piccolo. E sembrerebbe anche essere a filo (o quasi) con la scocca.

Il video qui sopra riportato e i render creati da OnLeaks e Android Headlines confermerebbero poi il design a lingotto del dispositivo, in linea dunque con la gamma presentata ad agosto, e il display circondato da cornici sottili e simmetriche. Sul pannello, al centro e in alto, tornerà il foro per la fotocamera anteriore.

Restando ancora nel campo delle ipotesi, il cuore dello smartphone dovrebbe essere il Tensor G4, dotato però di un modem leggermente meno potente (rispetto a quelli dei fratelli maggiori della stessa famiglia) così da ridurre i costi di produzione. Ancora secondo le voci di corridoio, diverso sarà anche il package del SoC, che nel caso del Pixel 9a avrà un IPoP (Integrated Package on Package) e non un FOPLP (Fan-Out Panel Level Packing) come quello originale.

Infine, e su questo c’è una certezza del 99,9%, il sistema operativo dello smartphone una volta tirato fuori dalla confezione sarà Android 15.