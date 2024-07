Google Play: arriva il nuovo widget Raccolte per un'esperienza tutta nuova

Il mondo Android è in continuo rinnovamento e molto spesso le grandi novità passano attraverso la piattaforma store digitale più famosa al mondo: Google Play. Stando a quanto riportato, gli sviluppatori ce la starebbero mettendo tutta per aumentarne le potenzialità.

È arrivato infatti ufficialmente il nuovo widget che prende il nome di Raccolte. Questo è stato totalmente rivisitato ed equipaggiato con un feed apposito che è in grado di fornire dei consigli su tutti i contenuti disponibili. La vera particolarità è che, in base alle esigenze degli utenti, riesce ad occupare una singola riga o addirittura tutto il display dello smartphone. Sono presenti al suo interno delle categorie, ben 7 per la precisione. È proprio qui che Google play riesce a distinguere i contenuti tra loro e a suddividerli in maniera diversa rispetto all’esperienza passata.

Google Play: arriva il nuovo widget Raccolte, ecco i dettagli sulle categorie presenti

Google Play abbraccia il tanto chiacchierato widget Raccolte, del quale gli utenti hanno saputo alcune notizie in anticipo grazie ai rumor trapelati sul web. Stando a quanto riportato ufficialmente, le 7 categorie sono davvero esaustive in termini di offerta di contenuti. Eccole elencate con i relativi contenuti:

Read : riservata agli eBook e agli audiolibri;

: riservata agli eBook e agli audiolibri; Game : intera sezione dedicata al mondo dei giochi;

: intera sezione dedicata al mondo dei giochi; Food : dove gli utenti possono trovare Google Maps e la posizione di ristoranti e luoghi dedicati al cibo;

: dove gli utenti possono trovare Google Maps e la posizione di ristoranti e luoghi dedicati al cibo; Social : categoria per le piattaforme social network tra cui anche Reddit e TikTok,

: categoria per le piattaforme social network tra cui anche Reddit e TikTok, Shop : offerte ed acquisti online;

: offerte ed acquisti online; Listen : musica, audiolibri, podcast e anche radio live oltre ai brani di tendenza del periodo;

: musica, audiolibri, podcast e anche radio live oltre ai brani di tendenza del periodo; Watch: sostituisce “Per te” e riguarda tutto ciò che concerne il mondo streaming, per cui YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+ e molto altro.

Queste sono le categorie disponibili ma dovrebbero arrivarne delle altre legate al mondo del fitness e dello sport ma anche a viaggi, eventi ed incontri.