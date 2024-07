L'App Google integra 3 nuovi widget per il meteo per Android

Secondo quanto riferito, Google sta sviluppando tre nuovi widget meteo per la sua app dedicata al sistema operativo Android. A rivelarlo è stata un’analisi approfondita dell’ultima apk della versione beta dell’applicazione. Questi widget potrebbero potenzialmente offrire agli utenti una varietà ancora più ampia di informazioni meteorologiche direttamente sulla home o sulla schermata di blocco. Queste nuove soluzioni si andrebbero ad aggiungere alle due già esistenti.

I widget meteo attuali disponibili nell’app Google sono un widget 3×2 che mostra il meteo in tempo reale e un widget 4×2 che mostra le previsioni ora per ora. Entrambi sono ridimensionabili, ma il loro contenuto e la loro forma cambiano man mano che vengono regolati.

App Google in aggiornamento: si parla di 3 nuovi widget meteo in arrivo

Google vuole consentire agli utenti di avere ancora più opportunità per quanto riguarda il meteo. I tre nuovi widget scoperti nella versione beta includono in ordine:

Un widget quadrato 2×2;

Un widget 4×2 con previsioni orarie giornaliere;

Un widget 4×3 esteso che incorpora le previsioni per i prossimi giorni.

Questi nuovi widget sembrano contenere più informazioni rispetto a quelli precedenti, in particolare l’opzione 4×2. Anche se la fonte riferisce che sembrerebbero pronti per il rilascio, è importante notare che Google potrebbe scegliere di continuare a perfezionarli, ritardarne dunque il lancio o addirittura scegliendo di cancellarli del tutto. C’è anche la possibilità che vengano invece sviluppati degli ulteriori widget da aggiungere al pacchetto.

Sebbene questi nuovi widget non siano ancora disponibili per il pubblico, la loro scoperta nella versione beta suggerisce che Google sta lavorando attivamente per migliorare le sue opzioni meteo per gli utenti Android. A questo punto non bisogna fare altro che attendere, magari con le prossime notizie che forniranno qualche dettaglio in più. Intanto sono già moltissimi gli utenti che non attendono altro che un segnale da parte di Google sotto quest’aspetto.