Google Play dice addio a popolare app di scrittura

iA Writer, app per la scrittura disponibile su Windows, iOS e Android, sta vivendo una situazione spiacevole relativa al suo rapporto con Google Play.

Il software in questione ha potuto giovare per anni dell’integrazione con strumenti dell’ecosistema Google, da Drive a Docs, con conseguente vantaggi in termini di flussi di lavoro. Qualcosa è però cambiato nel corso degli ultimi mesi.

Dapprima la compagnia di Mountain View ha revocato gli accessi alle API dei suddetti due strumenti e poi, giusto qualche ora fa, iA Writer è infine stato estromesso da Google Play. A livello pratico, nessuno può più scaricare l’app dallo store e, solo chi ha già scaricato la stessa può continuare a usarla.

iA Writer e Google: dalla piena integrazione all’esclusione da Google Play

Per gli utenti questa è una vera e propria doccia fredda, ma qual è il motivo dietro a una decisione così estrema?

Sebbene non è dato sapere con certezza cosa sia accaduto, secondo molti la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’audit annuale di valutazione della sicurezza cloud, che l’app non avrebbe superato. Di sicuro, tra le due parti vi è una certa tensione già da diverso tempo.

Questo tipo di intervento seguirebbe il trend di Google che, da cinque anni, sta rendendo sempre più difficile ad app esterne accedere ai file di Drive. Va comunque sottolineato come, nel complesso, iA Writer sia un software molto utile, con funzioni difficilmente individuabili altrove.

D’altro canto il binomio scrittura e Intelligenza Artificiale è uno dei più apprezzati in questo preciso momento storico, tanto che sono stati ideati persino degli strumenti specifici per WordPress capaci di agire in questo senso.