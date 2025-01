Google Play Store ed Apple App Store sotto indagine in UK: sono monopolisti

Le grandi aziende sono sinonimo di grandi guadagni ma di certo stare tranquilli e complicato. Le normative stringenti che vigono al giorno d’oggi sono moltissime e infatti anche questa volta due colossi assoluti si ritrovano ad affrontare una situazione al limite. Secondo quanto riportato infatti Apple e Google avrebbero visto rispettivamente i propri App Store e Play Store finire sotto indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza del Regno Unito.

Stando a quanto riportato infatti sono partite delle indagini mirate a stabilire una potenziale condotta monopolistica da parte dei due market.

Play Store ed App Store sotto indagine nel Regno Unito

Il rapporto diramato nelle ultime ore dal governo inglese, afferma che valuterà il potere di mercato di Apple e la potenziale condotta di sfruttamento. All’interno di tutto ciò si sono dunque anche le opzioni per la distribuzione delle app ai clienti e i termini che gli sviluppatori di app devono necessariamente accettare per essere “listati“, soprattutto nell’App Store di Apple.

Le indagini del Regno Unito includono la valutazione della quantità di concorrenza tra gli ecosistemi Apple e Google. Secondo alcune voci infatti, sia Apple che Google potrebbero star abusando del loro potere di mercato imponendo una sorta di monopolio dei loro sistemi operativi mobili. Il governo UK accusa le due aziende anche sulle app preinstallate sui dispositivi e sulle scelte alternative del browser.

La scadenza per le indagini sui modelli in utilizzo per l’App Store di Apple e per il Play Store di Google è fissata al prossimo 22 ottobre 2025. Probabilmente quindi bisognerà attendere la fine di quest’anno appena cominciato per riuscire ad avere dei risultati. Non è la prima volta che vengono mosse tali accuse verso i due colossi, ai quali più volte sono infatti stati multati per problematiche simili. Ne dovrà comunque passare ancora tanta di acqua sotto i ponti fino ad ottobre, ci saranno aggiornamenti.