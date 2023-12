Google Play Store, molti utenti non hanno più la barra di ricerca

Veder cambiare improvvisamente l’aspetto del Play Store di Google non è certamente roba di tutti i giorni ma a quanto pare è accaduto. L’azienda ha recentemente rilasciato una sorta di restyling del suo market. Dopo che in molti hanno ricevuto il nuovo aggiornamento, sono però arrivate delle segnalazioni molto strane: a quanto pare alcuni utenti sarebbero rimasti senza la possibilità di cercare le app.

Secondo quanto riportato da alcuni siti molto famosi, Google avrebbe aggiunto una pagina di ricerca dedicata al Play Store a cui si può accedere toccando la nuova scheda di ricerca situata nella parte inferiore della pagina. Sembra però che questo cambiamento abbia comportato una mancanza: per aggiungere questa nuova scheda di ricerca, Google avrebbe eliminato la barra di ricerca che appariva abitualmente nella parte superiore della pagina.

Google Play Store senza barra di ricerca per molti utenti, cosa sta succedendo

Ciò che Google ha messo in piedi con il suo nuovo aggiornamento avrebbe senso. Infatti è praticamente inutile, o meglio superfluo, avere a disposizione una barra di ricerca e una pagina di ricerca dedicata.

Fin qui tutto bene, ma il problema è che a diversi utenti mancherebbe proprio il modo di ricercare contenuti nel Play Store. Molte persone hanno infatti segnalato di essere totalmente sprovviste sia dell’una che dell’altra soluzione. Alcuni hanno invece segnalato di continuare a vedere la barre di ricerca solo scegliendo la sezione dedicata ai libri.

A quanto pare, almeno secondo i pareri degli esperti, si tratterebbe di una situazione momentanea. Sembra che Google stia infatti lentamente implementando il restyling del market, quindi a breve il rinnovamento dovrebbe essere ufficiale per tutti. Ora sono molti gli utenti che hanno paura di ritrovarsi con la stessa problematica segnalata da molti altri durante le ultime ore. Si spera che l’azienda sia in grado di risolvere in breve tempo.