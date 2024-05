Google Play Store, ora gli si può acquistare un'app per un amico

L’evento Google I/O si è concluso esattamente due settimane fa e tutti sono venuti a conoscenza delle novità che bollono in pentola. Durante l’evento, l’azienda ha parlato principalmente di AI e del suo LLM Gemini, ma ha anche condiviso tutti ciò che cambierà in Chrome, Android e Google Play. Durante la presentazione, che è durata quasi 30 minuti, gli annunci in merito a Google Play hanno riguardato una serie di nuove funzionalità e strumenti per gli sviluppatori di app.

Una di queste nuove funzionalità potrebbe tendere a ridurre il numero di utenti che non riescono a concludere un acquisto, che sia un’app, un gioco o un libro ad esempio. La funzionalità in questione è rappresentata da un nuovo pulsante in fase di pagamento che permette agli utenti di chiedere a qualcun altro di pagare al posto loro ciò che si sta acquistando sul Play Store.

Un nuovo pulsante per pagare direttamente sul Play Store per un amico

La quantità di titoli disponibili all’interno del Google Play Store è davvero enorme. Ci sono infatti milioni di app e giochi tra cui scegliere. In tutto quest’insieme ci sono tantissime app Android eccellenti ed anche gratuite, così come ci sono anche molte app premium a pagamento che vale la pena scaricare.

Molte app gratuite riescono ad accumulare guadagni grazie alle pubblicità mentre altre offrono anche abbonamenti, anch’essi utili per guadagnare denaro. Ci sono poi una miriade di giochi che riescono a guadagnare attraverso le microtransazioni per comprare nuovi livelli, componenti interni al gioco e molto altro.

Molte persone spesso però non riescono a completare le loro transazioni per acquistare il contenuto. Proprio per questo motivo, all’interno del Play Store è stato generato un nuovo pulsante che genera un collegamento per il pagamento che l’utente può inviare ad un amico, ad un parente o a una persona di fiducia. Quel collegamento offrirà la possibilità di pagare entro 24 ore. In poche parole si potrà chiedere a qualcun altro di pagare al proprio posto.