Google porta Gemini su Windows: basta una scorciatoia per attivare l'AI

Google ha portato Gemini anche sui PC Windows con una nuova applicazione desktop, disponibile sia per Windows 11 che per il più datato Windows 10.

Il rilascio estende al sistema operativo Microsoft l’approccio già adottato dall’azienda su macOS, dove Gemini è diventato un’applicazione nativa ad aprile. Il client Windows punta soprattutto sulla rapidità di accesso: la combinazione Alt + Spazio permette di richiamare l’assistente senza abbandonare il programma utilizzato. Google include inoltre strumenti per generare immagini e video, la gestione di conversazioni recenti e Notebooks.

L’azienda definisce l’applicazione (scaricabile dall’apposito sito) è leggera e discreta e anticipa ulteriori funzioni specifiche per il desktop.

Gemini si integra nel lavoro quotidiano su Windows

La caratteristica più evidente del client è l’accesso la già citata combinazione Alt + Spazio. La combinazione apre Gemini sopra l’attività in corso e consente, per esempio, di controllare un documento, sintetizzare materiale oppure elaborare idee per una presentazione senza passare prima dal browser. L’interfaccia comprende anche una finestra dedicata con collegamenti alle conversazioni recenti e ai Notebooks. L’obiettivo è ridurre il numero di passaggi necessari per utilizzare l’assistente durante attività che normalmente richiederebbero il cambio di finestra.

Il programma conserva inoltre le funzioni generative già presenti nel servizio. Nano Banana viene utilizzato per la creazione e modifica delle immagini, mentre Gemini offre anche la generazione di video attraverso i modelli disponibili per l’account. La disponibilità delle singole capacità dipende però dal piano sottoscritto e dai requisiti previsti da Google. Installare il client, quindi, non equivale automaticamente ad avere accesso a ogni funzione avanzata della piattaforma.

Un’altra componente riguarda Gemini Spark, l’agente personale di Google che può collegarsi alle Connected Apps autorizzate dall’utente. Spark è stato progettato per eseguire attività sotto la supervisione della persona e può interagire con servizi Google compatibili. Google ha previsto anche la possibilità di estendere le sue capacità attraverso server MCP. Le funzioni agentiche non rappresentano però un’esecuzione locale dei modelli: le capacità di Gemini restano legate ai servizi cloud dell’azienda e alle autorizzazioni concesse.

La prima versione Windows ha ancora margini di sviluppo

Dal punto di vista tecnico, l’applicazione Windows non trasforma il computer in una piattaforma per l’esecuzione locale dei modelli Gemini. Il valore del client risiede nell’interfaccia desktop e nel modo in cui riduce la distanza tra l’assistente e le applicazioni già aperte. È una distinzione importante rispetto a un modello AI installato direttamente sul PC, perché l’elaborazione resta affidata all’infrastruttura online di Google.

Il debutto presenta inoltre una superficie più semplice rispetto alla direzione annunciata da Google per le proprie applicazioni desktop. L’azienda afferma che nuove funzioni native arriveranno progressivamente, ma non ha fornito una tabella di marcia dettagliata. La prima versione punta quindi soprattutto sull’accesso rapido e sull’utilizzo delle capacità già disponibili nel servizio, lasciando agli aggiornamenti successivi il compito di ampliare l’integrazione con Windows.