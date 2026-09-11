Windows 11 permette finalmente di cambiare funzione al tasto Copilot

Microsoft sta introducendo una modifica importante per i PC Windows 11 dotati del tasto Copilot.

Nelle build 26100.9539 e 26200.9539, distribuite nel Release Preview Channel, l’azienda permette di riassegnare il tasto a una funzione più tradizionale: Ctrl destro oppure il comando del menu contestuale.

La novità riguarda Windows 11 24H2 e 25H2 e risponde a un problema nato con i notebook che hanno sostituito alcuni tasti fisici con il pulsante dedicato all’assistente AI. Microsoft accompagna questa modifica con altri aggiornamenti, tra cui il supporto a Emoji 17.0, interventi su Esplora file e nuove opzioni di accessibilità. La disponibilità può comunque variare in base al dispositivo e alla distribuzione progressiva delle funzionalità.

Il tasto Copilot può tornare a essere un comando tradizionale

La nuova impostazione si trova in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Tastiera. L’utente può scegliere se assegnare alla Copilot key il comportamento del Ctrl destro oppure quello del tasto per il menu contestuale. Non serve quindi ricorrere a programmi di terze parti, modifiche al registro o strumenti specifici del produttore. La scelta è particolarmente utile sui portatili nei quali il nuovo pulsante ha preso il posto di un comando utilizzato abitualmente nelle scorciatoie da tastiera.

Microsoft segnala però una limitazione: quando il tasto viene configurato come Ctrl destro, le combinazioni RCtrl+Win e RCtrl+Shift non mantengono il comportamento previsto. In questi casi occorre utilizzare il Ctrl sinistro. L’azienda precisa inoltre che alcuni computer possono includere sistemi proprietari per modificare il comportamento dei tasti; utilizzare contemporaneamente più metodi di rimappatura può creare conflitti. La nuova funzione va quindi considerata come una possibilità integrata direttamente in Windows, non come una garanzia di uniformità per ogni configurazione hardware.

Le stesse build intervengono anche su Esplora file. Windows 11 conserva ora lo stato delle sezioni nella pagina Home, mentre le anteprime dei file archiviati sul cloud risultano più affidabili. Per i file HTML scaricati da Internet compare inoltre il comando “Preview anyway”, che permette di autorizzare esplicitamente l’anteprima dopo l’avviso di sicurezza. La modifica mantiene quindi una distinzione tra comodità d’uso e protezioni applicate ai contenuti provenienti dal Web.

Emoji 17.0 arriva insieme agli altri aggiornamenti

Tra le novità delle build 26100.9539 e 26200.9539 figura anche Emoji 17.0, lo standard Unicode che amplia il repertorio disponibile attraverso il pannello emoji di Windows. Microsoft ha inoltre aggiornato alcune emoji esistenti per rendere più coerente la resa grafica.

Il pacchetto comprende interventi sull’accessibilità, nuovi gesti per i touchpad di precisione e un’opzione denominata “Open apps maximized”, pensata per aprire automaticamente le applicazioni massimizzate. WinRE, l’ambiente di ripristino di Windows, può inoltre riutilizzare determinati profili Wi-Fi già memorizzati durante le procedure supportate. Sono presenti anche correzioni relative al Bluetooth, alla stabilità delle connessioni e alla compatibilità audio.