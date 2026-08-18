Microsoft prepara il controllo remoto di WinRE per i PC aziendali

Microsoft sta sperimentando un’estensione di WinRE che può cambiare il modo in cui le aziende gestiscono i PC bloccati prima dell’avvio di Windows 11.

Recovery Remote Management porta nella fase di ripristino un canale controllato dal provider MDM, con l’obiettivo di ridurre gli interventi fisici sugli endpoint non raggiungibili con i normali agenti di gestione.

La funzione, ancora in anteprima, è apparsa nelle note della build Windows 11 Insider Experimental Preview 26300.8687. Microsoft parla esplicitamente di un plug-in per ampliare le capacità di gestione di WinRE per i provider MDM, quindi non di una nuova opzione destinata direttamente agli utenti domestici.

Gestione remota dentro WinRE

WinRE è l’ambiente separato che Windows usa per Startup Repair, ripristino del sistema, reset del PC e altre operazioni necessarie quando il sistema non riesce ad avviarsi correttamente. Il limite, nelle reti aziendali, è che un PC fermo prima del desktop non può eseguire il normale agente MDM installato nell’installazione principale. L’amministratore perde quindi il canale di gestione proprio durante un problema di boot.

La risposta di Microsoft si chiama Recovery Remote Management Plug-in, o RRMP. È una DLL basata su COM, sviluppata dal provider di endpoint management, registrata nel sistema operativo principale e richiamata da WinRE durante un avvio di recovery. Il plug-in implementa l’interfaccia IRemoteManagement e viene caricato dall’infrastruttura Startup Repair quando Windows rileva errori di avvio ripetuti e attiva il recupero automatico. Resta in memoria per l’intera sessione WinRE.

Maggiore automazione, ma con cautele

La documentazione preliminare indica che il plug-in può influenzare la sessione di recovery in modo significativo: può gestire procedure predisposte dall’organizzazione, abilitare o disabilitare remediation e plug-in di ripristino, richiedere un riavvio verso Windows o avviare una nuova iterazione del ciclo di recupero. Poiché agisce nell’ambiente WinRE con privilegi elevati, la sicurezza del provider MDM, del canale di autenticazione e delle policy diventa determinante.

Microsoft chiarisce inoltre che Recovery Remote Management è una funzionalità preview: API e comportamento delle policy possono cambiare prima del rilascio generale, e durante questa fase non è garantito supporto per i plug-in sviluppati sulle interfacce sperimentali. Per le aziende, quindi, è una tecnologia da valutare in laboratorio, non da distribuire immediatamente in produzione.

L’iniziativa conferma anche il ruolo sempre più importante di WinRE nella manutenzione di Windows. Microsoft continua ad aggiornarlo tramite Safe OS Dynamic Update, pacchetti che intervengono direttamente sull’ambiente di recupero. Per installarli correttamente, Microsoft raccomanda 250 MB di spazio libero nella partizione di ripristino; in caso contrario, l’update può non essere applicato. Lo stato di WinRE può essere verificato con il comando reagentc /info.