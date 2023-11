Google potrebbe includere un chatbot all'interno di Maps

Spostarsi da un posto all’altro sarebbe molto più complicato e macchinoso nel momento in cui sugli smartphone non ci fosse Google Maps. Sebbene col passare del tempo siano state tante le applicazioni ad arrivare nel mondo mobile per la navigazione, quella del colosso di Mountain View resta sempre il principale riferimento.

Maps ad oggi è infatti una delle migliori app gratuite che gli utenti possono installare e utilizzare sul proprio telefono. In realtà anche tramite computer la piattaforma risulta molto utilizzata, con tante persone che danno uno sguardo al percorso prima di uscire di casa.

La famosa app per la navigazione è un vero pozzo di informazioni per ogni luogo che si intende intende visitare. La sua indispensabilità è dunque nota a tutti ed è per questo motivo che Google vuole migliorare il tutto aggiungendo sempre più funzioni. Google vuole aggiungere più novità all’interno di Maps, con la prossima aggiunta che potrebbe riguardare un chatbot.

Google Maps concederà agli utenti un nuovo compagno di viaggio, in arrivo un chatbot

Tramite l’analisi approfondita dell’APK di Maps, è possibile prevedere ogni mossa in merito alla celebre app. Queste non vengono sempre rilasciate al pubblico, ma l’ultima notizia risulta molto interessante: Google avrebbe in programma di presentare un chatbot.

Almeno per il momento, analizzando le stringhe di codice che sono presenti nella nuova versione v11.105 beta, non si notano evidenze relative all’intelligenza artificiale. Per tale motivo il chatbot potrebbe esserne sprovvisto.

Almeno per il momento non ci sono molte informazioni in merito alle funzionalità di cui questa soluzione potrebbe disporre. Le fonti più accreditate riferiscono che potrebbe fare riferimento al programma Local Guides. Questa particolare sezione di Maps consente a tutti di caricare informazioni, anche se attualmente molte di queste sono ancora soggette a revisione.

Il nuovo chatbot potrebbe quindi occuparsi di smaltire più rapidamente il tutto, ampliando Local Guides con nuove informazioni veritiere e certificate.