Google prepara l'addio a ChromeOS: cosa succederà ai Chromebook

Google ha confermato che ChromeOS entrerà nella fase finale del proprio ciclo di vita entro la metà del 2034, mentre l’azienda prepara Googlebook OS come piattaforma destinata a raccoglierne l’eredità. La conferma arriva in una pagina di supporto rivolta agli amministratori di dispositivi ChromeOS per scuole e aziende, dopo l’annuncio dei nuovi Googlebook.

La transizione non implica però un abbandono immediato dei Chromebook esistenti: Google assicura che i dispositivi continueranno a ricevere aggiornamenti e patch di sicurezza per tutta la durata del supporto prevista per ciascun modello. Per una parte dell’hardware acquistato oggi, inoltre, l’azienda prevede un percorso di migrazione verso il nuovo sistema. La documentazione lascia tuttavia aperti diversi dettagli tecnici.

ChromeOS si avvicina alla fine del suo ciclo

La comunicazione di Google modifica soprattutto le prospettive a lungo termine per scuole e organizzazioni che utilizzano Chromebook. L’azienda afferma che i dispositivi attuali continueranno a essere supportati secondo la rispettiva Auto Update Policy, mantenendo anche le funzioni di amministrazione previste per gli ambienti Education ed Enterprise. Non esiste quindi un’interruzione generalizzata legata all’annuncio: la durata effettiva resta collegata al singolo modello e alla sua finestra di aggiornamento.

Il punto più delicato riguarda i computer la cui copertura originaria supera la data fissata per la conclusione degli aggiornamenti di ChromeOS. Google dichiara che molti dei modelli più recenti potranno passare a Googlebook OS, ma non ha ancora pubblicato l’elenco completo dei dispositivi compatibili né descritto in dettaglio la procedura di installazione. La promessa di una migrazione diretta riguarda quindi solo l’hardware qualificato e non consente, al momento, di stabilire quali Chromebook manterranno esattamente tutte le funzioni disponibili oggi.

Googlebook OS nasce dalla combinazione della base tecnologica Android con componenti provenienti da ChromeOS. La nuova piattaforma punta a mantenere caratteristiche come sicurezza e gestione centralizzata, aggiungendo applicazioni Android native, collegamento con smartphone e strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale. Google ha inoltre dichiarato di voler continuare a garantire agli amministratori il controllo delle applicazioni web e agli sviluppatori l’accesso ad API dedicate. La direzione tecnica indica quindi una continuità maggiore sul piano gestionale rispetto a quanto potrebbe suggerire il cambio di nome.

La transizione pone interrogativi per scuole e aziende

Per gli amministratori IT, il passaggio presenta però una variabile importante: le licenze commerciali associate a ChromeOS e quelle previste per Googlebook OS non coincidono. Google non ha ancora comunicato i nuovi termini economici per chi aggiornerà dispositivi esistenti o acquisterà hardware della nuova categoria. Anche le funzionalità di gestione per gli ambienti aziendali e scolastici arriveranno in una fase successiva rispetto al debutto destinato ai consumatori.

La questione assume particolare rilievo perché i Chromebook sono spesso acquistati per cicli pluriennali e gestiti attraverso console centralizzate. Una migrazione del sistema operativo non riguarda quindi soltanto l’installazione di un nuovo software: richiede di verificare compatibilità hardware, policy, applicazioni, account, procedure di amministrazione e formazione degli utenti. Google ha scelto di mantenere una finestra ampia per preparare il passaggio, ma le informazioni pubblicate non permettono ancora di stabilire quali dispositivi potranno effettuare l’operazione senza sostituzione.