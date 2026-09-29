Copilot cambia ancora: Microsoft aumenta il livello di autonomia

Microsoft sta trasformando Copilot da semplice assistente conversazionale a piattaforma capace di gestire attività più articolate.

L’azienda ha presentato una nuova esperienza che riunisce strumenti per dialogare con i dati, delegare lavori, creare applicazioni e automatizzare processi. La novità ruota attorno a tre componenti: Home, Code e Autopilot.

La prima unifica diverse modalità operative e porta Word, Excel e PowerPoint direttamente nell’interfaccia; la seconda permette di costruire applicazioni attraverso richieste in linguaggio naturale; la terza introduce un agente persistente progettato per proseguire determinate attività senza attendere nuovi comandi. Microsoft descrive l’insieme come una nuova base per il lavoro digitale, ma la disponibilità resta progressiva e diverse funzioni sono ancora in anteprima.

Home e Code portano il lavoro dentro Copilot

Home riunisce Chat e Cowork nella stessa schermata. Chat mantiene un approccio conversazionale per domande, ricerche e bozze, mentre Cowork consente di delegare attività complete, come la preparazione di una risposta a una richiesta commerciale o di un documento operativo. L’integrazione di Word, Excel e PowerPoint permette inoltre di creare e modificare file senza passare continuamente tra applicazioni differenti. Le modifiche restano sincronizzate con i rispettivi documenti Office, rendendo Copilot un punto di accesso diretto ai contenuti di lavoro.

La capacità di fornire risposte pertinenti viene rafforzata da Fabric IQ, che collega Copilot ai modelli semantici disponibili in Power BI. Microsoft aggiunge anche un Plugin Registry destinato a raccogliere e amministrare estensioni proprietarie, realizzate dai partner o sviluppate internamente. Per gli amministratori aziendali questo introduce un livello centralizzato di controllo sulle integrazioni disponibili agli utenti.

Code affronta invece la creazione di software. L’utente può descrivere in linguaggio naturale un’applicazione, un cruscotto o uno strumento di monitoraggio e lasciare a Copilot la generazione della soluzione. La tecnologia sottostante deriva da quella utilizzata da GitHub Copilot e può essere ospitata nei sistemi dell’organizzazione. L’aspetto più rilevante riguarda quindi l’accesso allo sviluppo: Microsoft punta a consentire anche a chi non programma abitualmente di realizzare strumenti personalizzati per esigenze specifiche.

Autopilot introduce un agente che continua a lavorare

Autopilot rappresenta il passaggio verso un modello più autonomo.

Dopo aver ricevuto un ruolo e un obiettivo, l’agente può seguire conversazioni, monitorare canali, gestire attività ricorrenti e riprendere un progetto in un momento successivo. Microsoft indica anche processi articolati come le revisioni dei fornitori, nei quali Autopilot può preparare una pianificazione, organizzare incontri e sollecitare gli interlocutori. Il servizio opera nel cloud e dispone di una propria identità, memoria, ambiente di lavoro e autorizzazioni all’interno dell’organizzazione.

La gestione dei privilegi diventa quindi essenziale. Microsoft afferma che Autopilot opera con permessi, audit e strumenti di governance, mentre l’utente definisce obiettivi e limiti entro cui l’agente può agire. È una differenza sostanziale rispetto a una chat tradizionale: il valore non dipende soltanto dalla qualità della risposta, ma dalla capacità di mantenere uno stato operativo e interagire correttamente con servizi differenti.

Per le aziende emerge infine il problema dei costi. FinOps for AI consente agli amministratori di controllare l’utilizzo, fissare limiti di spesa, approvare richieste di credito e stabilire quali modelli possono essere impiegati dai diversi gruppi. Home e Code saranno distribuiti gradualmente nel programma Frontier, mentre Autopilot entrerà nella fase di anteprima privata alla fine di settembre.