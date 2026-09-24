Windows nasconde da 25 anni scorciatoie poco note per le barre di scorrimento

Le barre di scorrimento di Windows sembrano uno degli elementi più banali dell’interfaccia grafica: una freccia in alto, una in basso, una “pista” verticale od orizzontale e il cursore da trascinare. Eppure nascondono comportamenti che risalgono a oltre 25 anni fa e che molti utenti, anche esperti, non hanno mai scoperto.

Raymond Chen, storico sviluppatore Microsoft e autore di The Old New Thing, ha riportato l’attenzione su una scorciatoia introdotta ai tempi di Windows 2000: tenendo premuto MAIUSC mentre si fa clic sulla pista di una scrollbar classica, il cursore può saltare direttamente verso la posizione indicata dal mouse.

Per circa due decenni il comportamento delle barre di scorrimento Win32 è rimasto sostanzialmente coerente; poi sono arrivati WPF, Chromium, Electron, Qt, UWP e WinUI, ciascuno con controlli propri. Risultato: una scorciatoia presente da più di un quarto di secolo può funzionare perfettamente in un programma ed essere del tutto ignorata in un’altra applicazione.

Come funzionano le barre di scorrimento classiche di Windows

Le scrollbar classiche fanno parte, come accennato in precedenza, del modello di input Win32, producono specifici codici di scorrimento e comunicano con l’applicazione attraverso messaggi come WM_VSCROLL e WM_HSCROLL .

Prendiamo in esame una barra verticale: la struttura tradizionale divide la superficie in cinque zone funzionali. Ci sono due frecce alle estremità, le due aree della pista sopra e sotto il cursore e il cursore stesso, chiamato normalmente thumb o scroll box.

Facendo clic su una freccia si richiede uno spostamento minimo, tipicamente equivalente a una riga. Un clic nella pista produce invece uno spostamento pari a una pagina; trascinando il thumb si può raggiungere una posizione arbitraria all’interno dell’intervallo disponibile.

La tastiera aggiunge comportamenti equivalenti: frecce per piccoli spostamenti, tasti Page Up e Page Down per avanzare di una schermata, Home/Inizio ed End/Fine per raggiungere gli estremi della pagina. A livello Win32, tutte queste azioni corrispondono a codici ben precisi.

Windows 2000 aggiunse un menu che oggi quasi nessuno ricorda

Con Windows 2000 Microsoft aggiunse alle scrollbar classiche un menu accessibile con il pulsante destro del mouse: dentro comparivano comandi che riproducevano operazioni già disponibili in altri modi: Top, Bottom, Page Up, Page Down, Scroll Up e Scroll Down.

La voce davvero particolare era Scroll Here: invece di afferrare il thumb e trascinarlo, l’utente poteva fare clic con il pulsante destro nel punto desiderato della pista e chiedere alla barra di portarsi direttamente in quella specifica posizione. Su documenti molto lunghi la differenza è tutt’altro che marginale: non serve più partire dalla posizione corrente e trascinare il cursore per decine di centimetri sullo schermo.

Chen racconta di avere usato a lungo proprio questo menu per percorrere grandi distanze. La parte curiosa arriva subito dopo: Windows aveva introdotto nello stesso periodo una scorciatoia ancora più rapida, della quale lui stesso afferma di essere venuto a conoscenza soltanto di recente: si tratta del MAIUSC+clic del quale abbiamo fatto menzione in apertura!

Con migliaia di righe di log, un documento esteso, un elenco lunghissimo o un editor contenente molto codice, è una scorciatoia che ancora oggi può invece diventare sorprendentemente utile.

Il problema moderno: non esiste più una sola scrollbar Windows

Il punto sollevato da Chen diventa più interessante guardando alle applicazioni di oggi. La scorciatoia MAIUSC+clic non appartiene infatti a una regola universale del sistema operativo che ogni programma eredita automaticamente: funziona se il controllo utilizzato dall’applicazione decide di implementarla.

Le applicazioni che usano ancora le scrollbar native Win32 mantengono il comportamento classico. Anche WPF, secondo Chen e secondo la segnalazione aperta nel repository WinUI, riproduce sia il salto con MAIUSC+clic sia il comportamento tradizionale della barra. Visual Studio è uno degli esempi citati.

Chromium segue una strada simile almeno per la scorciatoia da tastiera: nel codice del motore Blink, la funzione ShouldCenterOnThumb verifica esplicitamente se il pulsante sinistro è premuto insieme al modificatore MAIUSC . Quando la condizione risulta vera, il motore centra il thumb sulla posizione selezionata. È il motivo per cui il comportamento può comparire anche in Chrome, Edge e in molte applicazioni basate su Electron, pur senza il menu contestuale Win32 originale (tasto destro).

WinUI perde entrambe le scorciatoie

La situazione cambia con WinUI. Chen osserva che le scrollbar XAML moderne non offrono né il menu contestuale storico né MAIUSC+clic . Non si tratta soltanto di una curiosità teorica: il 27 giugno 2026 uno sviluppatore ha aperto l’issue numero 11200 nel repository microsoft-ui-xaml chiedendo esplicitamente di ripristinare il salto diretto.

Il comportamento atteso, secondo l’autore della segnalazione, dovrebbe essere coerente con Win32, WPF e Chromium: MAIUSC+clic dovrebbe saltare immediatamente alla destinazione.