Windows 11 aggiorna puntatore e menu Start: cosa cambia?

Microsoft sta ampliando Windows 11 con interventi che toccano soprattutto accessibilità, integrazione con lo smartphone e gestione dell’interfaccia.

Le nuove anteprime distribuite agli Insider mostrano una linea di sviluppo orientata a rendere più immediati strumenti già presenti nel sistema, senza trasformare l’esperienza desktop con funzioni radicalmente nuove. La build 26220.9568, destinata al canale Beta di Windows 11 25H2, introduce il Pointer Indicator e una nuova modalità di anteprima per Phone Link.

La build 26340.9577, disponibile nel canale Experimental, interviene invece sul menu Start, sulle Impostazioni rapide e su Narratore. Si tratta ancora di software di prova, quindi Microsoft può modificare, limitare o non distribuire pubblicamente queste funzioni.

Il puntatore diventa più facile da individuare

Il Pointer Indicator nasce per aiutare soprattutto gli utenti con problemi di vista a individuare rapidamente il cursore. Microsoft lo colloca nelle impostazioni Accessibilità dedicate al puntatore del mouse e al tocco; una volta attivato, può essere richiamato anche con la scorciatoia Windows + Ctrl + Shift + X. La funzione agisce sulla riconoscibilità visiva del cursore, senza modificare il funzionamento del dispositivo di puntamento.

Nella stessa anteprima, la Lente di ingrandimento riceve un tema di contrasto progettato per ridurre l’impatto delle interfacce molto luminose. La differenza rispetto all’inversione dei colori è rilevante: fotografie, grafici e video mantengono i loro colori originali. L’aggiornamento aggiunge inoltre il supporto alla modalità scura per la finestra Opzioni Cartella di Esplora file, colmando una delle differenze grafiche ancora presenti tra le varie aree di Windows.

Phone Link introduce invece una modifica orientata alla consultazione rapida. Passando con il mouse sopra un messaggio o una notifica recente nella sezione dedicata del menu Start, l’utente può visualizzarne l’anteprima senza aprire l’elemento sul PC o intervenire direttamente sul telefono. Per questa funzione è richiesta almeno la versione 1.26021.3.0 di Phone Link. L’intervento riduce quindi il numero di passaggi necessari per capire se una notifica richiede attenzione immediata.

Start raccoglie più attività provenienti dal telefono

La build 26340.9577 amplia ulteriormente il collegamento tra smartphone e menu Start attraverso un pannello laterale scorrevole che permette di consultare più attività recenti. La modifica interessa la componente Collegamento al telefono e rende disponibile una quantità maggiore di informazioni senza obbligare l’utente a cambiare applicazione. L’obiettivo tecnico è spostare la consultazione delle attività mobili verso un’area del desktop già utilizzata per avviare programmi e controllare contenuti recenti.

La stessa versione porta le Raccomandazioni energetiche nelle Impostazioni rapide e modifica visivamente la sezione dei file temporanei nelle impostazioni dello spazio di archiviazione. Sono interventi piccoli, ma incidono sulla raggiungibilità di funzioni che altrimenti richiedono l’apertura completa dell’app Impostazioni.

Un’altra modifica riguarda Narratore, che amplia la lettura matematica alle lingue supportate e ai contenuti Web compatibili nei browser Microsoft Edge e Google Chrome. La funzione punta a interpretare formule ed equazioni in modo più accessibile per chi utilizza uno screen reader. Sul piano della manutenzione, Microsoft corregge inoltre un problema che interessava alcuni dispositivi USB Audio Class 1.0 e migliora la conservazione delle impostazioni della barra delle applicazioni durante il collegamento o scollegamento di più monitor.

Il valore di queste anteprime non sta quindi soltanto nelle singole funzioni. Microsoft sta concentrando diversi miglioramenti in punti dell’interfaccia che richiedono poca navigazione, mentre gli interventi sull’accessibilità affrontano problemi d’uso specifici.