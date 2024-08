Google, Quick Share si aggiorna: arriva il drag-and-drop

I metodi di trasmissione dati istantanei che prescindono dalla rete Internet sono stati i tasselli fondamentali che hanno rivoluzionato il mondo degli smartphone e non solo. Tra i più importanti ci sono certamente AirDrop di Apple e Quick Share di Google riservato al mondo Android.

Quick Share è infatti l’equivalente Android di AirDrop di Apple, e a quanto pare è destinato a ricevere un importante aggiornamento che potrebbe migliorare significativamente l’esperienza di condivisione file sui dispositivi del robottino verde. Recenti scoperte fatte in seguito ad un’analisi dell’APK dell’app suggeriscono che Google sta lavorando per aggiungere la funzionalità drag-and-drop, una funzionalità già disponibile nella versione Windows dell’app.

Quick Share di Google pronto ad aggiornarsi: arriva la funzione drag-and-drop

Per chi non usa troppo Quick Share, si tratta di uno strumento estremamente utile che consente di trasferire facilmente file tra dispositivi senza la necessità di una connessione ad Internet. Funziona su diverse piattaforme, tra cui smartphone Android, tablet, Chromebook e PC di Windows, il che lo rende una risorsa preziosa per gli utenti che non sono all’interno dell’ecosistema Apple.

Al momento, l’esperienza di Quick Share su Android differisce da quella presente su Windows. Su Windows infatti gli utenti possono semplicemente aprire l’app Quick Share, trascinare il file desiderato e rilasciarlo sull’icona del dispositivo di destinazione per avviare il trasferimento. Secondo gli utenti si tratta di un processo semplice ed efficiente.

Tuttavia su Android il processo è meno rapido. Gli utenti devono infatti per forza di cose individuare il file, toccare il pulsante di condivisione all’interno dell’app associata, trovare l’icona Quick Share e quindi selezionare il dispositivo destinatario. Sebbene molto funzionale, è innegabilmente meno comodo rispetto al metodo drag-and-drop visto su Windows.

La prossima funzionalità drag-and-drop mira a colmare dunque questa lacuna, offrendo agli utenti Android un livello di praticità molto più alto. Al momento non ci sono indicazioni su quando arriverà effettivamente questo nuovo aggiornamento ma non dovrebbe essere una cosa che andrà per le lunghe.