Google rende Gemini 2.5 Pro disponibile per tutti gli utenti

Nelle scorse ore Google ha annunciato che il suo ultimo modello AI, ovvero Gemini 2.5 Pro, è diventato disponibile per tutti gli utenti.

Quest’ultimo è disponibile solo tramite browser Web, anche se la compagnia ha già annunciato che intende presto renderlo disponibile anche su app mobile.

Così come avviene sempre in questi casi, la versione gratuita di Gemini 2.5 Pro è soggetta ad alcuni limiti alquanto rigide. A seconda delle query digitate, per esempio, è possibile esaurire le ricerche disponibili con poche domande. Google considera questa una semplice dimostrazione e, per ottenere pieno accesso al nuovo modello, consiglia agli utenti di sottoscrivere il piano Gemini Advanced.

Gemini 2.5 Pro is taking off 🚀🚀🚀

The team is sprinting, TPUs are running hot, and we want to get our most intelligent model into more people’s hands asap.

Which is why we decided to roll out Gemini 2.5 Pro (experimental) to all Gemini users, beginning today.

Try it at no… https://t.co/eqCJwwVhXJ

— Google Gemini App (@GeminiApp) March 29, 2025