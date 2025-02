Gemini Advanced permette finalmente di continuare chat precedenti

Fino a poco fa, uno dei sostanziali punti deboli di Google Gemini era la sua incapacità di ricordare le conversazioni precedenti. Questo fattore è stato uno dei principali vantaggi di ChatGPT nei suoi confronti, un gap che è stato mantenuto per quasi due anni.

Con il recente aggiornamento di Gemini Advanced, questo distacco sembra essere stato colmato. Come riportato dal sito 9to5Google, l’ultimo update del modello AI introduce questa possibilità.

Questa apparentemente semplice funzione, va in realtà a cambiare in modo radicale il rapporto tra utente e chatbot. Da oggi è infatti possibile porre domande di follow-up e persino far riassumere a Gemini le chat precedenti, il tutto senza dover scorrere le vecchie conversazioni e fare fastidiosi copia-incolla.

Al momento attuale l’aggiornamento è in fase di distribuzione e risulta accessibile a chi fa parte del piano Google One AI Premium, anche se nelle prossimi giorni o settimane dovrebbe risultare accessibile a tutti gli utenti Gemini Advanced.

Con Gemini Advanced da oggi pieno controllo sulle chat precedenti

La possibilità di continuare chat precedenti permette a Gemini di capire quando un utente va a trattare argomenti già trattati, attingendo alle conversazioni passate per fornire risposte più pertinenti.

Non solo: è possibile svolgere interazioni complesse andando a suddividerle in diversi giorni. L’utente può avere il pieno controllo su ciò che Gemini ricorda, anche agendo con l’eliminazione di conversazioni passate.

Allo stato attuale, questa funzione ha un solo grande limite: è disponibile solo in inglese. Nonostante ciò, l’ampliamento delle lingue supportate è previsto per le prossime settimane e, molto probabilmente, la stessa funzionalità diventerà presto accessibile anche agli utenti Google Workspace Business ed Enterprise.

Per gli utenti Gemini Advanced questa non è l’unica recente novità. Giusto qualche ora fa è stata infatti annunciata la possibilità di utilizzare Deep Research sull’app iOS.