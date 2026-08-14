Google rilascia il modello Gemini 3.7 Flash per gestire le tue attività con l'agente Spark

Google ha presentato Gemini 3.7 Flash, un nuovo modello pensato soprattutto per il coding, la gestione degli agenti e le attività che richiedono più passaggi.

L’aggiornamento arriva direttamente in Gemini Spark, l’agente personale di Google che può lavorare in autonomia anche quando il computer è chiuso o lo smartphone bloccato. L’obiettivo è ridurre gli errori nelle operazioni che coinvolgono più strumenti e rendere più affidabili attività come organizzare documenti, preparare email e aggiornare file di lavoro. Il modello è inoltre disponibile per sviluppatori e aziende attraverso le piattaforme AI di Google, con un prezzo promozionale particolarmente competitivo fino alla fine del 2026.

Con Gemini 3.7 Flash Spark diventa più autonomo

Gemini Spark può operare tra Gmail, Drive, Docs, Calendar, Keep e Tasks, collegando informazioni provenienti da servizi diversi. Grazie all’integrazione con Chrome, l’agente può anche utilizzare gli account già aperti e le password salvate nel browser per svolgere attività sul Web, come confrontare voli, fissare appuntamenti o avviare una prenotazione. Prima di eseguire azioni sensibili, tra cui i pagamenti, Spark restituisce però il controllo all’utente.

Secondo Google, Gemini 3.7 Flash dedica maggiore attenzione alla pianificazione, gestisce meglio le chiamate agli strumenti e reagisce con più efficacia agli ostacoli. In teoria, questo dovrebbe tradursi in meno tentativi falliti e in una minore necessità di intervento manuale. Il risultato è particolarmente importante per un agente che non si limita a rispondere alle domande, ma deve completare sequenze di operazioni in autonomia.

Nei test citati dall’azienda, Gemini 3.7 Flash ha raggiunto il 30,4% su AutomationBench, contro il 17% di Gemini 3.6 Flash. Il modello ha superato anche GPT-5.6 Terra, al 23,6%, e Claude Sonnet 5, al 10,7%. Si tratta tuttavia di risultati dichiarati da Google, che non sostituiscono una verifica indipendente nell’uso quotidiano.

Prezzo e prestazioni per sviluppatori

I miglioramenti riguardano anche l’elaborazione di documenti e la programmazione.

Nel benchmark GDP.pdf, Gemini 3.7 Flash ha ottenuto il 34%, rispetto al 22% della versione precedente, al 28% di Claude Sonnet 5 e al 24,7% di GPT-5.6 Terra. Nel test di coding FrontierCode ha invece raggiunto il 43,6%, superando di misura Claude Sonnet 5, al 42,7%, e GPT-5.6 Terra, al 41,3%.

Fino al 31 dicembre 2026, il modello costa 0,75 dollari per milione di token in ingresso e 3,75 dollari per milione di token in uscita. Dal primo di gennaio 2027 le tariffe dovrebbero salire rispettivamente a 1,50 e 7,50 dollari. Gemini 3.7 Flash è accessibile tramite Gemini API, Google AI Studio, Android Studio e Antigravity, oltre che sulle piattaforme enterprise di Google. Per gli utenti compatibili, Spark utilizza già il nuovo modello in oltre 160 Paesi.