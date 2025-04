Google ha recentemente introdotto un interessante aggiornamento per il widget Quick Capture di Google Keep, rendendolo più intuitivo e visivamente accattivante per gli utenti Android. Questa modifica segue le linee guida Tier 1 della piattaforma, ottimizzando l’esperienza utente con un design rinnovato, sfruttando al meglio lo spazio disponibile nella schermata iniziale.

Il nuovo layout del widget è stato completamente riprogettato per sfruttare l’intera griglia della schermata home, superando i limiti della precedente versione che si adattava solo ai bordi laterali. Ora l’utente può interagire con pulsanti dalle forme ben definite: il bottone per le note testuali ha una forma a pillola verticale, mentre le opzioni per creare liste, registrare note audio, disegnare o utilizzare la fotocamera sono incorniciate in rettangoli dai bordi arrotondati.

Questo cambiamento non solo migliora l’estetica, ma rende anche più semplice l’accesso alle varie funzioni appena elencate.

Non solo Keep: anche i widget di Google Drive ottengono un restyling grafico

La configurazione del widget varia in base alle dimensioni scelte. Ad esempio, nella versione 5×1 sono disponibili tutte le funzionalità, inclusa l’opzione fotocamera, mentre nella configurazione 4×1 quest’ultima potrebbe non essere presente. Inoltre, il caratteristico fiore del design Material You è stato ingrandito, migliorando la visibilità e l’impatto visivo complessivo.

Oltre al widget Quick Capture, anche la configurazione a pillola 3×1 è stata aggiornata per essere più grande. Tuttavia, i widget per la raccolta delle note e per quelle singole non hanno subito modifiche, essendo già ottimizzati.

Il rollout dell’aggiornamento avviene tramite un aggiornamento lato server con la versione 5.25.142.x di Google Keep, e risulta già disponibile per la maggior parte degli utenti. Per visualizzare immediatamente le modifiche, gli utenti possono forzare l’arresto dell’applicazione dalle impostazioni e riavviare la stessa o rimuovere e riposizionare il widget sulla schermata home. Anche i widget di Google Drive sono stati interessati da questo rinnovamento, con l’azienda che ha introdotto modifiche con uno stile pressoché identico.