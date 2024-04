Google svela la data di lancio del network Trova il Mio Dispositivo

Adesso è ufficiale: Google ha iniziato ad inviare email agli utenti possessori di uno smartphone/tablet Android con la finestra di lancio del servizio Find My Device (Trova il mio dispositivo). Annunciato lo scorso anno, il network sfrutta l’enorme diffusione di dispositivi che eseguono il sistema operativo di Big G per localizzare smartphone, auricolari Bluetooth e altri prodotti smarriti.

Approfittando del ritardo rispetto al ruolino di marcia, Google e Apple hanno collaborato per creare insieme uno standard di settore più sicuro, una tecnologia di localizzazione che non possa essere sfruttata da qualche malintenzionato per tracciare, ad esempio, i movimenti delle persone. Un problema con cui l’azienda di Cupertino ha già dovuto fare i conti, con il suo AirTag. Per quanto riguarda gli utenti iPhone, la rete Find My Device dovrebbe funzionare anche su iOS, come suggerito da iOS 17.5.

Tornando all’email sopracitata, Google spiega quali sono i vantaggi di questo network e svela la data di lancio: tra il 7 e l’8 aprile.

«Con il network Find My Device potrai localizzare i tuoi dispositivi anche se sono offline. Puoi anche rintracciare eventuali accessori Fast Pair compatibili quando sono disconnessi dal dispositivo. Tra questi ci sono auricolari e tracker che puoi agganciare a portafogli, chiavi e biciclette», spiega il gigante tech.

Poi, l’informazione più attesa. Google chiarisce che la rete verrà lanciata “entro tre giorni” dalla ricezione dell’email in questione, inviata agli utenti giovedì 4 aprile.

Riceverai una notifica sui tuoi dispositivi Android quando questa nuova funzione verrà attivata entro 3 giorni. Fino ad allora, potrai utilizzare il network Find My Device tramite web.

L’informazione, nonostante sia di una certa rilevanza, non è stata condivisa sul sito web di Android, ma solo tramite email. Possibile dunque che si tratti di un errore e che la data segnalata sia errata? Non dovrebbe essere così, dal momento che per alcuni utenti sono già disponibili le impostazioni relative al network e che iOS 17.5 ha apportato le modifiche sopracitate.