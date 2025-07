Le ricerche online non saranno mai più come prima, grazie alla svolta a firma di Google, che con il recente lancio di Gemini 2.5 Pro e della funzionalità Deep Research promettendo di ridefinire in modo radicale il modo in cui utenti e aziende interagiscono con la rete.

Di fatto, siamo di fronte a una svolta epocale, dove l’Intelligenza Artificiale diventa il fulcro di una nuova esperienza, più sofisticata, personalizzata ed efficiente. Il colosso di Mountain View non si accontenta di migliorare le performance dei propri sistemi, ma introduce un vero e proprio cambio di paradigma grazie all’integrazione di Gemini 2.5 Pro all’interno della modalità AI Mode di Search.

Questa versione avanzata del modello di AI, dotata di capacità potenziate in termini di ragionamento, matematica e programmazione, si presenta come una risorsa imprescindibile per chi necessita di analisi complesse e approfondite. L’utente potrà scegliere di attivare questa opzione tramite un menu dedicato, riservandola ai casi in cui occorra una marcia in più rispetto alle normali ricerche.

Deep Research è una rivoluzione per le ricerche online

Parallelamente, fa il suo debutto la funzionalità Deep Research, il più sofisticato strumento di indagine mai sviluppato da Google.

Attivabile direttamente dal campo di inserimento durante l’utilizzo di Gemini 2.5 Pro, questa feature permette di affrontare quesiti articolati, ricevendo risposte dettagliate e ricche di sfumature. La possibilità di ottenere analisi complete su tematiche specifiche o comparazioni tra dati complessi rappresenta un vero salto di qualità per tutti coloro che hanno bisogno di approfondire le proprie ricerche in modo strutturato e professionale.

L’accesso a queste innovazioni non sarà immediatamente esteso a tutti: inizialmente, infatti, saranno riservate agli abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra che partecipano all’esperimento AI Mode tramite Google Labs. Questa strategia di rilascio graduale permette a Google di raccogliere feedback preziosi da una platea selezionata di utenti, al fine di perfezionare ulteriormente le funzionalità prima di un eventuale rollout su scala globale.

Non mancano però le novità anche per chi utilizza un account gratuito. Una delle funzionalità più interessanti introdotte di recente è l’AI calling, che consente di sfruttare l’AI per contattare leaziende in modo automatico. Ad esempio, cercando “toelettatori per animali vicino a me” e selezionando l’opzione “Fai controllare i prezzi all’AI”, il sistema si occuperà di contattare autonomamente le attività, verificando prezzi e disponibilità senza la necessità di effettuare chiamate dirette.

Questa funzione di chiamata automatizzata è attualmente in fase di distribuzione negli Stati Uniti, con limiti di utilizzo più generosi per gli abbonati ai piani premium. Nonostante al momento non siano stati comunicati dettagli relativi a un’espansione internazionale, l’interesse e le potenzialità di questa tecnologia lasciano presagire una possibile diffusione globale nei prossimi mesi.