Google Fitbit Labs: lo strumento IA per ottenere informazioni sulla salute

La compagnia Fitbit, da tempo impegnata nel contesto della tecnologia wearable, ha lanciato un nuovo e innovativo programma battezzato Fitbit Labs.

Il marchio proprietà di Google intende così offrire agli utenti uno strumento, basato su Gemini, in grado di offrire una serie di informazioni personalizzate su salute e benessere.

Durante la fase di presentazione di Fitbit Labs, la prima funzione presentata viene definita come insights explorer, ovvero “esploratore di informazioni“. Si tratta di una sorta di quiz con domande e risposte, molto utile per delineare il profilo dell’utente specifico.

Oltre a questa, il progetto sfrutta tutte le potenzialità di Gemini, analizzando dati come abitudini legate al sonno, frequenza cardiaca e attività fisiche registrate per poi offrire all’utente informazioni personalizzate. Si parla di grafici, diagrammi e consigli pratici che l’IA elabora attraverso i dati raccolti.

Anche se non vi sono ancora certezze a riguardo, è probabile che ulteriori funzioni avanzate di Fitbit Labs siano disponibili attraverso un apposito abbonamento.

Test aperti per Fitbit Labs: come provare con mano le sue potenzialità

L’introduzione di uno strumento come Fitbit Labs potrebbe segnare un punto di svolta per il brand, mostrando l’intenzione di proporre strumenti IA nel contesto di allenamento fisico e benessere. Nonostante ciò, sebbene il progetto appaia come molto interessante, la sua reale efficacia sarà poi tutta da verificare.

D’altro canto, il settore dei dispositivi indossabili ha già mostrato una certa predilezione per l’IA. Basti pensare agli smartwatch Samsung Galaxy che sembrano muoversi con decisione proprio in questa direzione. Al momento attuale Fitbit Labs è disponibile solo per un numero ristretto di utenti che stanno testando le sue funzioni e fornendo feedback a Fitbit.

Chiunque può richiedere di accedere al programma, passando attraverso la scheda Tu, una volta effettuato l’accesso all’app Fitbit. Se il profilo è idoneo, è infine possibile iscriversi alla lista d’attesa per poter accedere in anteprima allo strumento.