Google Tasks: arriva il conteggio per indicare le attività non terminate

Google Tasks è uno degli strumenti dell’ecosistema Google più semplice e, allo stesso tempo, più immediati per quanto concerne il suo utilizzo. Di fatto, si tratta di una lista con voci da spuntare quando vengono completate: semplice ma al contempo efficace.

Se il destino di Tasks sembra ormai segnato, con un possibile assorbimento in Google Calendar, la compagnia di Mountain View sembra comunque voler ancora lavorare sui suoi meccanismi per migliorarli ulteriormente.

Stando a quanto individuato dagli esperti di 9to5Google, lo strumento potrebbe ricevere presto un sistema di conteggio per gestire le attività non terminate. Questa implementazione dovrebbe rendere più difficile trascurare (o dimenticare del tutto) le liste di compiti da completare.

Nello specifico si parla di un conteggio nel carosello superiore, che mostrerà il numero di task devono essere ancora segnate come completate. L’implementazione di questa piccola modifica è disponibile sia sull’app Android che su iOS.

Google Tasks e il conteggio dei compiti: una funzione che potrebbe migliorare ulteriormente in futuro

I primi test dimostrano come il conteggio scompare quando tutte le voci sono segnate come completate e, almeno al momento, non vi è modo per disattivare il contatore.

Come sottolineato dagli esperti, i nuovi contatori di Google Tasks dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti. Ciò significa che, nel caso non si presenti su un dispositivo, basta con tutta probabilità aggiornare l’app all’ultima versione disponibile.

Nonostante la relativa semplicità dello strumento, questo è comunque stato soggetto a migliorie nel corso degli anni. Secondo alcune indagini relative a un APK teardown, Google starebbe pensando anche di introdurre nuove e interessanti funzionalità per gestire in modo ordinato i compiti inseriti nell’applicazione.