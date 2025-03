Google: Trova il Mio Dispositivo consentirà di localizzare anche gli amici

Gli utenti che utilizzano sistematicamente l’applicazione di Google che prende il nome di Trova il Mio Dispositivo, potranno avere una nuova funzionalità. Secondo quanto riportato infatti, oltre a consentire la possibilità di ritrovare i dispositivi smarriti, garantirà anche l’opportunità di condividere la propria posizione con familiari ed amici.

Tutto è avvenuto durante il Pixel Feature Drop di marzo, momento scelto da Google per il lancio di questo aggiornamento che pian piano arriverà a tutti.

Cosa cambia con questo aggiornamento per Trova il Mio Dispositivo di Google

L’app ha ora due sezioni principali tra cui gli utenti possono spaziare in base alle loro esigenze:

“Dispositivi” , dove puoi continuare a controllare smartphone, smartwatch, auricolari e altri accessori collegati al tuo account Google;

, dove puoi continuare a controllare smartphone, smartwatch, auricolari e altri accessori collegati al tuo account Google; “Persone”, la grande novità, che mostra in tempo reale la posizione di chi ha deciso di condividerla con te.

Entrambe le schede partono da una vista mappa centrata sulla tua posizione, così da vedere subito chi o cosa è più vicino a te.

Se hai già impostato la condivisione della posizione su Google Maps, troverai automaticamente i tuoi contatti anche qui. Se invece vuoi iniziare da zero, bastano pochi secondi.

Come attivare la condivisione della posizione

Apri l’app Trova il Mio Dispositivo e vai nella scheda “Persone”; Tocca il pulsante “+” in basso a destra; Scegli un contatto tra quelli suggeriti o cerca manualmente la persona con cui vuoi condividere la posizione; Puoi anche copiare un link e inviarlo tramite altre app come WhatsApp o Telegram.

Basterà accettare l’invito per vedere dove si trova il dispositivo o il contatto sulla mappa. L’utente avrà modo di visualizzare chiaramente indirizzo e livello di batteria del dispositivo. Se hai bisogno di raggiungere qualcuno, puoi toccare “Ottieni indicazioni” per aprire Google Maps e avviare la navigazione in un solo clic. A breve tutti riceveranno il nuovo aggiornamento che è in fase di distribuzione graduale.