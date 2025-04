Il controllo della smart home diventa ancora più accessibile grazie a un’importante novità introdotta da Google.

L’innovativo Home Panel, già apprezzato per la gestione dei dispositivi domestici intelligenti, si espande ulteriormente, approdando su una gamma più ampia di dispositivi. A tal proposito non si parla solo di Google TV, ma anche modelli datatidi Chromecast e televisori con Google TV integrata, come i Hisense TV, beneficeranno di questa funzionalità.

Con questa integrazione, il televisore si trasforma in un vero e proprio centro di comando per la smart home. Gli utenti potranno gestire una vasta gamma di dispositivi senza dover passare da un dispositivo all’altro. Tra le funzionalità principali, spiccano la ricezione di notifiche dai Nest Doorbell, la possibilità di visualizzare in tempo reale i feed delle videocamere di sorveglianza, regolare l’illuminazione e controllare termostati e speaker. Tutto questo, comodamente dal proprio schermo TV.

Con Google TV e Chromecast la smart TV diventa il “centro operativo” della smart home

L’attivazione delle nuove funzioni è stata resa molto intuitiva. Una notifica appare direttamente sul dispositivo compatibile, guidando l’utente attraverso il processo di configurazione. È fondamentale, tuttavia, avere già un ambiente domestico configurato tramite l’app di Google Home, poiché il sistema si basa su questa configurazione preesistente per funzionare in modo corretto.

In termini di sicurezza, Google ha implementato misure specifiche per garantire che solo gli adulti possano accedere ai controlli della smart home. Questo aspetto è importante per prevenire utilizzi non autorizzati o accidentali da parte dei minori, assicurando che gli strumenti sensibili siano sempre sotto controllo.

Questa espansione rappresenta un importante passo avanti per Google nella competizione con altre piattaforme come Apple HomeKit e Amazon Alexa. Offrendo funzioni avanzate su dispositivi esistenti, Google rafforza la propria posizione nel mercato smart home, rendendo le tecnologie domestiche intelligenti più accessibili e intuitive per un pubblico sempre più vasto.