Paura, tremore, fuga sotto il letto: i temporali, sempre più frequenti in Italia, rappresentano un incubo per molti cani e gatti. La risposta arriva da Alexa, l’assistente vocale di Amazon, con CalmaZampa, una nuova skill pensata per alleviare l’ansia dei nostri amici a quattro zampe durante le intemperie.

Realizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), questa innovativa funzionalità utilizza un monitoraggio meteorologico per anticipare lo stress negli animali domestici. Grazie a un approccio integrato, CalmaZampa propone musica rilassante e suggerimenti pratici per proteggere il benessere animale durante i fenomeni atmosferici più intensi.

Come funziona CalmaZampa

L’attivazione della skill è semplice e intuitiva: basta pronunciare il comando vocale “Alexa, apri CalmaZampa”. Per il primo utilizzo, sarà necessario consentire l’accesso alla posizione tramite l’applicazione di Alexa, così da permettere il monitoraggio delle condizioni meteorologiche locali.

Quando un temporale si avvicina, la skill entra in azione offrendo tre playlist personalizzate – Relax, Chill e Zen – calibrate in base all’intensità della perturbazione prevista. Queste tracce musicali, ottimizzate grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, sfruttano frequenze a 432 Hz, note per le loro proprietà calmanti, per ridurre al minimo l’ansia degli animali.

Per i proprietari che trascorrono molte ore fuori casa, è possibile programmare routine che attivino automaticamente CalmaZampa in determinati orari, garantendo così serenità ai propri animali anche in assenza del padrone.

Un problema sempre più urgente

La necessità di una soluzione come CalmaZampa è sempre più evidente. Solo nel 2024, in Italia si sono verificati 351 eventi meteorologici estremi, un dato che segna un aumento del 485% rispetto al 2015. Secondo le stime, circa il 30% degli animali domestici soffre di una vera e propria fobia dei temporali.

Questa skill rappresenta un importante passo avanti nell’uso della tecnologia per il benessere animale. Grazie alla combinazione di musica rilassante, suggerimenti pratici e strumenti basati sull’intelligenza artificiale, CalmaZampa offre una soluzione efficace per affrontare uno dei problemi più comuni tra cani e gatti.