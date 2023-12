Google, un nuovo metodo per bloccare i numeri indesiderati

A turno, tutti si sono ritrovati in situazioni in cui è stato necessario bloccare un numero sconosciuto appartenente a call center vari o addirittura a qualcuno che avesse voglia di tormentare il prossimo. Sono presenti sul web molte soluzioni disponibili per bloccare queste tipologie di chiamate sul sistema operativo di Google, ovvero Android, e si può fare lo stesso anche con i semplici messaggi di testo.

Fino ad ora però gli utenti che hanno sentito la necessità di bloccare una telefonata o un messaggio, hanno dovuto fare affidamento a piattaforme separate. Inoltre, cambiando telefono, ci sono buone probabilità che le liste realizzate con tutti i numeri da tenere alla larga, non vengano trasportate.

Questo porterebbe gli utenti ad essere di nuovo oggetto di contatti indesiderati anche da parte di quei numeri bloccati in precedenza. Sembra però che Google stia lavorando per cambiare la situazione con una soluzione di blocco di nuova generazione.

Numeri indesiderati da bloccare? Google lavora ad una nuova soluzione

Da sempre, spulciare un’app in formato apk consente di conoscere gli aspetti che caratterizzano quella versione in particolare. Tutte le funzioni che potranno essere disponibili in futuro dunque si possono capire già da prima in base al codice.

Stanno a quanto riportato, durante le ultime ore l’applicazione Telefono di Google, avrebbe mostrato alcune stringhe di codice molto interessanti. Sia all’interno della versione 117 che nella 118, sono state mostrate evidenze riguardo all’importazione delle blacklist.

In questo modo si potrebbe avere una blacklist di numeri condivisa, da poter trasportare su nuovi smartphone e soprattutto su altre applicazioni. Al momento si hanno poche informazioni riguardo al funzionamento di questa nuova feature, che probabilmente a breve farà la sua prima uscita.

Tutti si augurano che ci sarà anche la possibilità di bloccare con l’app Telefono sia le chiamate indesiderate che i messaggi, senza dover ricorrere a soluzioni esterne.