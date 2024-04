Google unisce i team Android e hardware: virata totale sull'AI

Il CEO di Google Sundar Pichai ha annunciato importanti riorganizzazioni interne, inclusa la creazione di un nuovo team chiamato “Platform and Devices”. Questo sarà gestito da Rick Osterloh, fino a poche ore fa SVP della divisione dispositivi e servizi, e si occuperà – tra le varie cose – dei prodotti Pixel, Chrome, ChromeOS e Android. Hiroshi Lockheimer, per anni responsabile di Android, Chrome e ChromeOS, si occuperò invece di altri progetti Google e Alphabet.

Perché questo importante cambiamento all’interno del colosso di Mountain View? A detta del sopracitato Osterloh, c’è un unico motivo: l’intelligenza artificiale. “Non è un segreto”, ha dichiarato il dirigente. “Penso che l’integrazione hardware/software/AI abbia già dimostrato come l’intelligenza artificiale possa trasformare totalmente l’esperienza dell’utente“, ha affermato.

Excited to take on this new challenge and accelerate AI innovation across the Android ecosystem, I look forward to working with @Cristianoamon and his team and increasing our strategic collaboration with @Qualcomm and @Snapdragon for Android, not just in mobile but across… — Rick Osterloh (@rosterloh) April 18, 2024

Un esempio suggerito da Osterloh a David Pierce di The Verge riguarda le GPU. Negli ultimi anni Google ha investito tante risorse nei suoi prodotti Tensor per stare al passo con NVIDIA e altri, e lo ha fatto tenendo sempre in considerazione anche il software per cercare di ottenere il miglior risultato possibile in termini di ottimizzazione. Ora che i team hardware e software sono uniti e sono guidati da un unico leader e da un unico obiettivo, la strada non può che essere in discesa.

Ancora Osterloh ha sottolineato come Google ora possa muoversi ancora più velocemente per integrare l’intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti. Questa nuova fase contribuirà a migliorare anche Android come sistema operativo, e l’upgrade in salsa AI è già iniziato: il modello Gemini trova sempre più spazio e le feature degli ultimi anni “regalate” agli smartphone della gamma Pixel dimostrano giorno dopo giorno le loro potenzialità. E in futuro l’AI cambierà anche il modo in cui gli utenti utilizzeranno altri dispositivi, ovvero quelli basati su wearOS, Android Auto e Chrome OS.

Per quanto riguarda il futuro, secondo il dirigente il piano è quello di rendere tutto sempre più veloce. Si parla di aggiornare i dispositivi di Big G più spesso, man mano che vengono migliorati i modelli di intelligenza artificiale, ma anche di lanciare nuovi prodotti più velocemente, senza impantanarsi nella burocrazia.